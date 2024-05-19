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Şimşek Plastik'in sahibi Hayrettin Şimşek mi? Görüntülerin ardından şirketten kamuoyu açıklaması

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Şimşek Plastikin sahibi Hayrettin Şimşek mi Görüntülerin ardından şirketten kamuoyu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 17:37

Sosyal medyada birkaç gündür gündeme gelen görüntülerde, Şimşek Plastik'in sahibi olarak ifade edilen Hayrettin Şimşek isimli bir kişinin hurdacılık yaptığı öne sürülmüş ve akabinde buna yönelik iddialar gelmeye devam etmişti. Devam eden paylaşımlarda, Şimşek Plastik firmasının ticari faaliyetlerini sona erdirdiği ve bundan dolayı şirket sahibi olarak iddia edilen Hayrettin Şimşek isimli kişinin hurdacılık yaparak hayatını kazandığı yer bulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarına yönelik açıklama yapan Şimşek Plastik, iddialara dair kamuoyu açıklamasını paylaştı.

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Şimşek Plastik firması, sosyal medyada gündeme gelen konuyla ilgili açıklama yaptı. Şirket yetkilileri, konuya sebebiyet veren görüntülerdeki şahsın şirketle bir ilgisinin olmadığını ve soyisim benzerliği dolayısıyla böyle bir ilişki kurulduğunu ifade ederken, şirketin asıl sahipleri hakkında da bilgilendirme gerçekleştirdi.

ŞİMŞEK PLASTİK KAMUOYU AÇIKLAMASI

"Bazı sosyal medya ve yerel medyada mecralarında şirketimizle doğrudan dolaylı hiçbir bağlantısı olmayan, kim olduğunu bilmediğimiz, tamamen soyadı benzerliği olduğu görülen, hangi coğrafi bölgede, hangi faaliyet konusunda çalıştığı tarafımızca bilinmeyen Hayrettin Şimşek isimli bir şahısla ilgili olarak “Şimşek Plastik’in sahibi Hayrettin Şimşek, şirketlerinin batmasının ardından zor günler geçiriyor. Şimşek, geçimini sağlayabilmek için hurdacılık yaparken görüntülendi” açıklamalı haber paylaşımı yapılmış ve paylaşımda da kısa bir video yayınlanmıştır. Buraya kadar şirketimiz adına tescilli olan şimşek plastik kavramının kullanılması dışında şirketimizi ilgilendiren ve açıklama yapılmasını gerektirir bir durum olmayıp şirketimiz ortak ve yetkilileri ile soyadı benzerliği olan bir kişinin hayatına ilişkin haber olarak değerlendirilmiştir. Ancak ilgili yayın sonrasında habere ilişkin ilgisiz yorumlar yapılarak şirketimizle konunun karıştırılmaya başlandığı tespit edilmiştir. Şirketimizin konudan haberdar olması da müşterilerin ilgili haber linkini göndermesi ile olmuştur. Tüm çalışanlarımız ve şirketimizle iletişim halinde olan müşteri ve tedarikçiler gerçek durumu bilmekle birlikte dezenformasyonun önüne geçilmesi amacıyla açıklama yapılma ihtiyacı hissedilmiştir.

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Şirketimiz kendi sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer almakta ve güçlü mali/kurumsal yapısı, yenilikçi ve kaliteli ürünleri ile her geçen gün büyüyerek müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır.

Şirketimiz 1996 yılında sayın Zeynel Abidin Şimşek, Mehmet Akif Şimşek, Mustafa Şimşek tarafından Şimşek Plastik ve Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanı ile Konya’da kurulmuştur. Şirketin kurumsal gelişimi ve profesyonel yönetim ilkeleri çerçevesinde 2015 yılından itibaren anonim şirket olarak faaliyetlerini devam ettirmiş ve ilgili tarihten itibaren Şimşek Plastik San. ve Tic. A.Ş. unvanı ile faaliyetlerine sorunsuz olarak devam etmektedir. Kurulduğu günden itibaren hiçbir dönemde ekonomik sıkıntı yaşamamış olan şirketimizin faaliyet gösterdiği fabrikaları kendi mülkiyetinde olup ayrıca ortaklarının farklı gayrimenkul yatırımları da bulunmaktadır. Dolayısıyla geçmişte ve halen ekonomik olarak hiçbir sıkıntısı olmadığı gibi personel sayısı, satış adetleri ve ciro anlamında da büyümeye devam etmektedir. Şirketimizin yönetim kurulu başkanı sayın Zeynel Abidin Şimşek olup İstanbul şubesinin müdürü ise Mustafa Cihat Şimşek’tir. Buna göre şirketimizin merkezi Konya olup üretim Konya’da bulunan fabrikalarımızda yapılmaktadır. Şirketimizin tek şubesi ise İstanbul’da bulunmaktadır. İlgili bilgilerin tamamı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ticaret sicil müdürlüğünden online ortamda temine edilebilmektedir.

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Gerçek durum kısaca yukarıda anlatıldığı gibi iken ve belirtilen haber ile şirketin hiçbir bağlantısı yok iken bu konuda haber yapan, paylaşım yapan, yorum yapan kişi ve kuruluşların temel ahlaki ve hukuki kurallar çerçevesinde hareket etmesi beklenir. Konudan haberdar olur olmaz hukuk müşavirliğimiz de sürece dahil olmuş olup dezenformasyon niteliğinde yorum yapan, paylaşım yapan tüm kişi ve kuruluşlara yönelik gerekli hukuki ve cezai süreçler başlatılacaktır.

Yukarıda kısaca belirtilmeye çalışılan hususlar çerçevesinde şirketimizin tüm faaliyetlerine aynı şekilde devam ettiği ilgili yayınların şirketimizle uzaktan yakından, doğrudan dolayı hiçbir bağlantısının olmadığını tüm müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız ile paylaşmak istedir.

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Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. 19.05.2024"

ŞİMŞEK PLASTİK FİRMASININ SAHİBİ KİMDİR?

Şimşek Plastik, 1996 yılında Zeynel Abidin Şimşek, Mehmet Akif Şimşek, Mustafa Şimşek tarafından Şimşek Plastik ve Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanı ile Konya’da kurulmuştur.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Zeynel Abidin Şimşek'tir.

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