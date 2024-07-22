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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (23 Temmuz) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji duyurdu!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (23 Temmuz) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteoroloji duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 22:48

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Meteoroloji'den serin hava açıklaması geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren azalacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Konya’nın batısı, Eskişehir ve Ankara’nın güneyi, Kastamonu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise sağanak yağış görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Temmuz hava durumu değerlendirmeleri.

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Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkisi ile Afyonkarahisar, Konya’nın batısı, Eskişehir ve Ankara’nın güneyi, Kastamonu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ilk saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren azalacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (23 Temmuz) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteoroloji duyurdu

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 23°C, 33°C
Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 26°C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 23°C, 35°C
Az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 34°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (23 Temmuz) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteoroloji duyurdu

A.KARAHİSAR 20°C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Göller yöresi, Toroslar mevkisi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

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ISPARTA 23°C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara ve Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (23 Temmuz) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteoroloji duyurdu

ANKARA 21°C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 16°C, 34°C
Az bulutlu

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BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 23°C, 30°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 22°C, 37°C
Az bulutlu

ARTVİN 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 31°C
Az bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu

KARS 13°C, 27°C
Az bulutlu

MALATYA 21°C, 38°C
Az bulutlu

VAN 16°C, 30°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (23 Temmuz) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteoroloji duyurdu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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