AFAD/KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 18 MAYIS || Bugün son dakika deprem mi oldu? Az önce kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? İşte günün en yeni verileri...

Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2024-05-18 09:47:16
|7.09
|ML
|2.2
|Kiğı (Bingöl)
|2024-05-18 09:32:56
|6.95
|ML
|2.0
|Soma (Manisa)
|2024-05-18 09:26:58
|7.0
|ML
|1.0
|Akçadağ (Malatya)
|2024-05-18 09:05:45
|7.0
|ML
|2.1
|Hizan (Bitlis)
|2024-05-18 08:24:47
|7.0
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-18 08:08:37
|7.0
|ML
|1.3
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.67 km] Urla (İzmir)
|2024-05-18 07:41:19
|6.99
|ML
|2.1
|Göynücek (Amasya)
|2024-05-18 07:23:33
|39.69
|ML
|1.6
|Akdeniz - [64.77 km] Kumluca (Antalya)
|2024-05-18 07:07:57
|6.99
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|2024-05-18 06:57:05
|7.0
|ML
|1.3
|Alanya (Antalya)
|2024-05-18 06:44:47
|5.14
|ML
|1.3
|Menteşe (Muğla)
|2024-05-18 06:41:02
|7.0
|ML
|1.2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.44 km] Milas (Muğla)
|2024-05-18 06:39:17
|10.91
|ML
|1.1
|Akçadağ (Malatya)
|2024-05-18 06:29:19
|7.18
|ML
|1.4
|Gürün (Sivas)
|2024-05-18 06:23:55
|7.0
|ML
|1.1
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-05-18 06:18:51
|8.09
|ML
|2.0
|Ege Denizi
|2024-05-18 06:11:26
|7.0
|ML
|2.3
|Akdeniz - [149.55 km] Datça (Muğla)
|2024-05-18 06:05:21
|7.0
|ML
|1.1
|Yeşilyurt (Malatya)
|2024-05-18 05:58:11
|7.0
|ML
|1.3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.81 km] Kuşadası (Aydın)
|2024-05-18 05:38:36
|7.0
|ML
|1.5
|Merkez (Bingöl)
|2024-05-18 05:35:36
|6.98
|ML
|1.0
|Kınık (İzmir)
|2024-05-18 05:25:21
|10.05
|ML
|2.0
|İmranlı (Sivas)
|2024-05-18 05:13:56
|10.24
|ML
|1.8
|Ege Denizi - [50.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2024-05-18 05:05:28
|6.97
|ML
|1.7
|Samandağ (Hatay)
|2024-05-18 04:48:37
|11.98
|ML
|2.4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.64 km] Kuşadası (Aydın)
|2024-05-18 04:48:04
|7.06
|ML
|1.1
|Merkez (Bolu)
|2024-05-18 04:46:42
|7.11
|ML
|1.4
|Gölyaka (Düzce)
|2024-05-18 04:38:13
|14.06
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [53.04 km] Gökçeada (Çanakkale)
|2024-05-18 04:31:13
|7.06
|ML
|1.8
|Gürün (Sivas)
|2024-05-18 04:29:30
|11.22
|ML
|1.8
|Akdeniz - [06.98 km] Samandağ (Hatay)
|2024-05-18 04:23:06
|6.98
|ML
|1.1
|Çal (Denizli)
|2024-05-18 03:53:08
|6.98
|ML
|1.2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2024-05-18 03:50:29
|7.0
|ML
|1.2
|Gürün (Sivas)
|2024-05-18 03:44:55
|31.21
|ML
|1.4
|Akdeniz - [40.08 km] Marmaris (Muğla)
|2024-05-18 03:36:25
|7.83
|ML
|1.8
|Ege Denizi - [11.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2024-05-18 03:16:19
|7.07
|ML
|1.4
|Yahyalı (Kayseri)
|2024-05-18 02:34:55
|6.99
|ML
|1.2
|Özalp (Van)
|2024-05-18 02:34:10
|7.08
|ML
|2.8
|Ege Denizi - [78.26 km] Karaburun (İzmir)
|2024-05-18 02:28:23
|7.0
|ML
|1.7
|Akçadağ (Malatya)
|2024-05-18 02:14:22
|6.96
|ML
|1.3
|Sincik (Adıyaman)
|2024-05-18 01:51:04
|6.97
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2024-05-18 01:22:50
|6.98
|ML
|1.4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|2024-05-18 01:14:24
|15.58
|ML
|1.4
|Akdeniz - [34.81 km] Seydikemer (Muğla)
|2024-05-18 01:05:57
|7.17
|ML
|1.7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-18 00:05:22
|6.96
|ML
|2.6
|Saimbeyli (Adana)