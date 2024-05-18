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AFAD/KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 18 MAYIS || Bugün son dakika deprem mi oldu? Az önce kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? İşte günün en yeni verileri...

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Depremler#Deprem Mi Oldu#AFAD-KANDİLLİ Son Deprem Verileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 10:33

Son dakika deprem bilgisi, 17 Mayıs Cumartesi günü hissedilen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. AFAD/Kandilli son depremler listesine göre bugün saat 09.47'de Bingöl Kiğı'da 2.2 büyüklüğünde, saat 09.32'de ise Manisa Soma'da 2.0 büyüklüğünde deprem oldu. Ayrıca Bitlis, Amasya, Muğla, Sivas, Aydın, İzmir, Adana'da da farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Depremi hissedenler merkez üssü, derinlik, şiddeti ve büyüklüğü bilgileri için KANDİLLİ ve AFAD son deprem listesini güncel verilerle yakından takip ediyor. Yaşanan sarsıntılar son bilgilerle anbean kurumların sayfasında paylaşılıyor. Peki son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu, yakınımdaki depremler hangileri? İşte, 18 Mayıs AFAD/Kandilli son depremler listesi...

1/5AFAD/KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 18 MAYIS || Bugün son dakika deprem mi oldu Az önce kaç şiddetinde, nerede deprem oldu İşte günün en yeni verileri...

Son dakika deprem bilgisi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler...

2/5EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD son depremler listesine göre 17 Mayıs Cumartesi günü saat 09.47'de Bingöl Kiğı'da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının derinliği 7.09 km olarak kaydedildi.

EN SON HABERLER

3/5AFAD SON DEPREMLER EKRANI

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Tarih(TS)Derinlik(Km)TipBüyüklükYer
2024-05-18 09:47:167.09ML2.2Kiğı (Bingöl)
2024-05-18 09:32:566.95ML2.0Soma (Manisa)
2024-05-18 09:26:587.0ML1.0Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 09:05:457.0ML2.1Hizan (Bitlis)
2024-05-18 08:24:477.0ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-18 08:08:377.0ML1.3Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.67 km] Urla (İzmir)
2024-05-18 07:41:196.99ML2.1Göynücek (Amasya)
2024-05-18 07:23:3339.69ML1.6Akdeniz - [64.77 km] Kumluca (Antalya)
2024-05-18 07:07:576.99ML1.5Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-18 06:57:057.0ML1.3Alanya (Antalya)
2024-05-18 06:44:475.14ML1.3Menteşe (Muğla)
2024-05-18 06:41:027.0ML1.2Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.44 km] Milas (Muğla)
2024-05-18 06:39:1710.91ML1.1Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 06:29:197.18ML1.4Gürün (Sivas)
2024-05-18 06:23:557.0ML1.1Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-18 06:18:518.09ML2.0Ege Denizi
2024-05-18 06:11:267.0ML2.3Akdeniz - [149.55 km] Datça (Muğla)
2024-05-18 06:05:217.0ML1.1Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-18 05:58:117.0ML1.3Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.81 km] Kuşadası (Aydın)
2024-05-18 05:38:367.0ML1.5Merkez (Bingöl)
2024-05-18 05:35:366.98ML1.0Kınık (İzmir)
2024-05-18 05:25:2110.05ML2.0İmranlı (Sivas)
2024-05-18 05:13:5610.24ML1.8Ege Denizi - [50.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-18 05:05:286.97ML1.7Samandağ (Hatay)
2024-05-18 04:48:3711.98ML2.4Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.64 km] Kuşadası (Aydın)
2024-05-18 04:48:047.06ML1.1Merkez (Bolu)
2024-05-18 04:46:427.11ML1.4Gölyaka (Düzce)
2024-05-18 04:38:1314.06ML1.9Ege Denizi - [53.04 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-05-18 04:31:137.06ML1.8Gürün (Sivas)
2024-05-18 04:29:3011.22ML1.8Akdeniz - [06.98 km] Samandağ (Hatay)
2024-05-18 04:23:066.98ML1.1Çal (Denizli)
2024-05-18 03:53:086.98ML1.2Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-18 03:50:297.0ML1.2Gürün (Sivas)
2024-05-18 03:44:5531.21ML1.4Akdeniz - [40.08 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-18 03:36:257.83ML1.8Ege Denizi - [11.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-18 03:16:197.07ML1.4Yahyalı (Kayseri)
2024-05-18 02:34:556.99ML1.2Özalp (Van)
2024-05-18 02:34:107.08ML2.8Ege Denizi - [78.26 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-18 02:28:237.0ML1.7Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 02:14:226.96ML1.3Sincik (Adıyaman)
2024-05-18 01:51:046.97ML1.0Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-18 01:22:506.98ML1.4Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-18 01:14:2415.58ML1.4Akdeniz - [34.81 km] Seydikemer (Muğla)
2024-05-18 01:05:577.17ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-18 00:05:226.96ML2.6Saimbeyli (Adana)

4/5SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.05.18 09:47:15 39.2382 40.2675 3.0 -.- 2.5 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.05.18 09:33:59 38.5713 37.4812 14.2 -.- 1.7 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.18 08:24:46 38.5843 37.1823 5.4 -.- 1.6 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 07:41:19 40.4125 35.5267 8.7 -.- 2.4 -.- GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2024.05.18 07:07:49 38.2650 37.9263 5.0 -.- 1.4 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.18 06:57:04 36.5247 32.0230 5.0 -.- 1.7 -.- CIKCILLI-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2024.05.18 06:44:47 37.0955 28.1980 11.9 -.- 1.8 -.- DENIZOVA-(MUGLA) İlksel
2024.05.18 06:41:02 36.9378 27.7850 4.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.18 06:29:19 38.7643 37.4848 8.2 -.- 1.2 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.18 06:18:53 40.1195 24.7185 8.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 06:11:30 35.4845 27.3258 5.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.18 05:58:10 37.8378 27.0138 10.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.18 05:49:50 37.8407 27.7273 8.5 -.- 1.4 -.- SANDIKLI-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2024.05.18 05:38:35 39.0152 40.5578 11.6 -.- 1.7 -.- ORTACANAK-(BINGOL) İlksel
2024.05.18 05:35:35 39.0957 27.5973 14.8 -.- 1.2 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.18 05:25:21 39.5965 38.3013 5.0 -.- 2.2 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2024.05.18 05:15:45 37.9835 36.3808 4.4 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 05:13:56 39.3482 25.5265 8.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 05:05:28 36.2797 36.0577 12.6 -.- 1.6 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2024.05.18 04:48:37 37.8148 27.0227 5.4 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.18 04:46:42 40.7845 30.9970 7.6 -.- 1.8 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.05.18 04:38:13 40.0862 25.0650 22.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 04:31:13 38.8015 37.4978 5.0 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.18 04:29:27 36.0428 35.7987 19.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.18 04:23:02 37.9447 29.2083 18.9 -.- 1.3 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2024.05.18 04:03:35 38.8073 23.5175 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.05.18 03:53:06 37.3767 37.2265 8.4 -.- 1.0 -.- IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 03:50:29 38.8100 37.4332 9.4 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.18 03:44:56 36.4537 28.1407 30.0 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.18 03:36:24 39.4708 25.9655 9.3 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.18 03:16:18 37.6647 35.5222 5.3 -.- 1.3 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.05.18 02:34:10 38.6487 25.5710 2.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 02:28:24 38.2687 37.7502 8.0 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.18 01:22:50 38.0687 37.4278 19.4 -.- 1.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 01:14:25 36.2393 28.9313 12.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.18 01:05:57 38.5275 37.2767 1.7 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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5/5AFAD/KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 18 MAYIS || Bugün son dakika deprem mi oldu Az önce kaç şiddetinde, nerede deprem oldu İşte günün en yeni verileri...
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