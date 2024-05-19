YKS yerleri belli oldu mu, nereden bakılır? YKS sınav giriş belgesi için ÖSYM'den duyuru beklentisi

YKS 2024 sınav giriş belgesi yayın tarihi, ilgili oturumlara katılacak adayların gündeminde yer alıyor. YKS sınav belgesi öğrenme ekranı ÖSYM.gov.tr AİS üzerinden erişime açılacak. YKS sınav giriş belgesi için geri sayım başladı. Üniversite sınav giriş yerleri bu yıl sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Toplamda 4 adet sınavın yapılacağı YKS’ye 3 milyondan fazla kişi katılım gösterecek. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşabiliyor. Peki, YKS sınav yerleri 2024 açıklandı mı?