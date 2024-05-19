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19 Mayıs'ta çalışınca mesai alınır mı? 19 Mayıs çift maaş mı?

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#19 Mayıs#19 Mayıs Çift Maaş Mı#19 Mayıs'ta Çift Mesai Mi Yazar
19 Mayısta çalışınca mesai alınır mı 19 Mayıs çift maaş mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 12:43

19 Mayıs çift maaş mı sorusu, resmi tatil olarak bilinen bugün çalışan vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 19 Mayıs çift maaş mı olacak? 19 Mayıs'ta çalışanlar çift mesai mi alacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Bu yıl pazar gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu kapsamında Milli Bayramlar ve resmi tatiller mevzuat halinde belirlenmektedir. Peki, bu kapsamda 19 Mayıs'ta çalışınca mesai alınır mı, çift maaş mı?

19 MAYIS ÇİFT MAAŞ MI, EK MESAİ VAR MI?

Dolayısıyla 19 Mayıs resmi tatil günlerinden birisidir. 19 Mayıs, özel sektör çalışanlarına da tatildir. Bu tarihte çalışılması durumunda ek mesai ücreti verilir.

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