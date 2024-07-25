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YKS TBS ne demek? Üniversite tercihlerindeki TBS’nin açılımı ve anlamı!

Güncelleme Tarihi:

#YKS TBT#TBT Ne Demek#YÖK ATLAS TBT
YKS TBS ne demek Üniversite tercihlerindeki TBS’nin açılımı ve anlamı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 16:43

Milyonlarca üniversiteli adayının beklediği YKS tercih süreci resmen başladı. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. YKS TBS ne demek? sorusu da tercih sürecince merak ediliyor. İşte YKS tercihlerindeki TBS’nin anlamı!

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YKS tercihleri bugün itibarıyla başladı. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak. Adaylar tercih sürecinde TBS ibaresiyle karşılaşınca konuyla ilgili araştırmalara başladı.

YKS TBS NE DEMEK?

YÖK Atlas’ta yer alan TBS, Taban Başarı Sırası kelimesinin kısaltmasıdır. TBS, adayın başvurduğu üniversitenin lisans ya da ön lisans programını kazanan son kişinin ilgili puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder. YÖK Atlas sistemi TBS sonucunu ilgili programı kazanan son kişinin aldığı net puan ile hesaplar.

 

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