YKS TBS ne demek? Üniversite tercihlerindeki TBS’nin açılımı ve anlamı!

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YKS tercihleri bugün itibarıyla başladı. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak. Adaylar tercih sürecinde TBS ibaresiyle karşılaşınca konuyla ilgili araştırmalara başladı.

YKS TBS NE DEMEK?

YÖK Atlas’ta yer alan TBS, Taban Başarı Sırası kelimesinin kısaltmasıdır. TBS, adayın başvurduğu üniversitenin lisans ya da ön lisans programını kazanan son kişinin ilgili puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder. YÖK Atlas sistemi TBS sonucunu ilgili programı kazanan son kişinin aldığı net puan ile hesaplar.