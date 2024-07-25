Ruzomberok Trabzonspor maçı canlı izle: Ruzomberok Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Avrupa Ligi 2. eleme turu)

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Trabzonspor ve Ruzomberok, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda mücadele edecek. Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle yeni transfer Barisc, kadrodan çıkartıldı. Karadeniz temsilcisi, Slovakya ekipleri ile daha önce bir kez 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaşmıştı. Trabzonspor, deplasmandaki ilk maçında sahadan galip ayrılarak avantajlı konuma geçmek istiyor. Karşılaşmayı Bastian Dankert yönetecek. İşte Ruzomberok Trabzonspor maçı canlı izle bilgileri...

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçına çıkıyor. Trabzonspor-Ruzomberok mücadelesi bugün (25 Temmuz Perşembe) saat 19.30'da başlayacak.

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

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MFK Futbol Stadyumu'nda oynanacak Ruzomberok-Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.