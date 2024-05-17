Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Tüm yurtta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Başkent'te de Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle saat 18.00'dan itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı gibi istikametlerinin kapatılacağı yer aldı. Peki, 19 Mayıs Ankara'da hangi yollar kapatılacak? İşte, ayrıntılar.