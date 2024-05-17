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ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 19 MAYIS 2024: Ankara'da hangi yollar kapatılacak, hangi yollar açık? Alternatif güzergahlar nereler? Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu!

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#Trafiğe Kapalı Yollar 19 Mayıs#Ankara'da Trafiğe Kapalı Yollar#19 Mayıs Hangi Yollar Kapalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 22:51

Ankara 19 Mayıs trafiğe kapalı yollar Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacak. 19 Mayıs Ankara trafiğe kapanacak yollar nedeniyle vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek. Yapılan açıklamada saat 18.00'dan itibaren yolların kapatılacağı bildirildi. Peki, Ankara'da 19 Mayıs hangi yollar kapalı olacak alternatif güzergahlar nereler? İşte, 19 Mayıs Pazar Ankara'da kapatılacak yollar listesi ve ayrıntılar.

1/4ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 19 MAYIS 2024: Ankarada hangi yollar kapatılacak, hangi yollar açık Alternatif güzergahlar nereler Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu

Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Tüm yurtta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Başkent'te de Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle saat 18.00'dan itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı gibi istikametlerinin kapatılacağı yer aldı. Peki, 19 Mayıs Ankara'da hangi yollar kapatılacak? İşte, ayrıntılar.

2/4ANKARADA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 21.00'de Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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3/4ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 19 MAYIS 2024: Ankarada hangi yollar kapatılacak, hangi yollar açık Alternatif güzergahlar nereler Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü,

4/4ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 19 MAYIS 2024: Ankarada hangi yollar kapatılacak, hangi yollar açık Alternatif güzergahlar nereler Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu

Akdeniz Caddesi'nin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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