LGS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav yeri sorgulama ve alma ekranı MEB.gov.tr duyurusu ile erişime açılacak. LGS sınav yerleri 2024 belli oldu mu? sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kısa süre kala, sınav yerleri için bekleyiş başladı. Kılavuza göre fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından yayınlanacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek için yapılacak olan LGS başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, LGS sınav belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.