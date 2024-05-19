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2. DÖNEM 2. YAZILI TARİHLERİ 2024 | Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? ? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12. sınıf 2. Dönem 2. Yazılı örnek soru ve konu dağılımı yayınlandı!

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#Ortak Sınav Tarihi#2. Dönem 2. Yazılılar Ne Zaman#Ortak Sınav Örnek Sorular
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 23:52

Ortak sınav örnek soru ve konu dağılımları 2024 MEB tarafından yayınlandı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavları bu ay gerçekleşecek. Öğrenciler sınav öncesi 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını, her sınıf düzeyi için soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrenciler odsgm.meb.gov.tr internet adresinden indirebilecek. Peki, 2. Dönem 2. Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? İşte, ortak sınav soru kitapçıkları ve sınav tarihi.

1/52. DÖNEM 2. YAZILI TARİHLERİ 2024 | Ortak sınavlar ne zaman yapılacak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12. sınıf 2. Dönem 2. Yazılı örnek soru ve konu dağılımı yayınlandı

2. Dönem 2. Yazılı sınav tarihi 2024 için geri sayım başladı. Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 sınıf öğrencileri ikinci dönemin ortak sınavlarına katılım sağlayacaklar. Açık uçlu olacak şekilde gerçekleşecek olan sınavda, değerlendirmeler de belirtilen usulde gerçekleşecek. Söz konusu sınav öncesi MEB ortak sınav örnek sorular erişime açıldı. Yapılan açıklamada “Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak” denildi. İşte, ortak sınavlar ne zaman? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

2/52. DÖNEM 2. SINAVLAR NE ZAMAN

2. DÖNEM 2. SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimi paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem 2’nci ortak yazılı sınavlarının 27 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı.

Ancak Bakanlığa bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihlerinin bir hafta öne alındığı ifade edildi.

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3/52. DÖNEM 2. YAZILI TARİHLERİ 2024 | Ortak sınavlar ne zaman yapılacak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12. sınıf 2. Dönem 2. Yazılı örnek soru ve konu dağılımı yayınlandı

Bu doğrultuda 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4/5Yazılı sınavlar için örnek sorular yayımlandı

Yazılı sınavlar için örnek sorular yayımlandı

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını, her sınıf düzeyi için soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açtı. MEB’den yapılan açıklamada “Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak” denildi.

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5/52. DÖNEM 2.YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR

2. DÖNEM 2.YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

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