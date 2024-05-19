2. Dönem 2. Yazılı sınav tarihi 2024 için geri sayım başladı. Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 sınıf öğrencileri ikinci dönemin ortak sınavlarına katılım sağlayacaklar. Açık uçlu olacak şekilde gerçekleşecek olan sınavda, değerlendirmeler de belirtilen usulde gerçekleşecek. Söz konusu sınav öncesi MEB ortak sınav örnek sorular erişime açıldı. Yapılan açıklamada “Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak” denildi. İşte, ortak sınavlar ne zaman? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.