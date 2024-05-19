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19 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ-ATATÜRKLÜ (2024): 19 Mayıs Atatürk resimleri ve sözleri... Anlamlı, resmi, duygulu, yeni, resimli 19 Mayıs mesajları

Güncelleme Tarihi:

#19 Mayıs#19 Mayıs Mesajları#19 Mayıs Resimli Mesaj
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 12:01

19 Mayıs mesajları ve sözleri, gün içerisinde kutlanan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öne çıkıyor. 19 Mayıs 1919'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla birlikte anlam kazanan bu gün, aynı zamanda gençliğe de bir armağandır. Pek çok yerin Türk bayrakları ile donatıldığı bu günde, 19 Mayıs mesajları ve sözleri de öne çıkacak. İşte, Whatsapp, Facebook, Instagram gibi platformlardan paylaşabileceğiniz birbirinden güzel, yeni, anlamlı, duygulu 19 Mayıs mesajları ve sözleri derlemesi

1/619 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ-ATATÜRKLÜ (2024): 19 Mayıs Atatürk resimleri ve sözleri... Anlamlı, resmi, duygulu, yeni, resimli 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs mesajları ve sözleri ile günün anlam ve önemini en iyi özetleyen, tarihe damga vurmuş sözler ile gönderilerde yer bulacak. Bu günün önemini çevresindeki insanlarla paylaşmak isteyen birçok kişi, en güzel 19 Mayıs sözleri aracılığıyla bu isteklerini gerçekleştirmek istiyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan en güzel resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri.

2/619 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ

19 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."
(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

* Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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3/619 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ-ATATÜRKLÜ (2024): 19 Mayıs Atatürk resimleri ve sözleri... Anlamlı, resmi, duygulu, yeni, resimli 19 Mayıs mesajları

* Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

* Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

 

4/619 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ-ATATÜRKLÜ (2024): 19 Mayıs Atatürk resimleri ve sözleri... Anlamlı, resmi, duygulu, yeni, resimli 19 Mayıs mesajları

* Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Zafer barışın en kısa yoludur.

* 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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5/619 MAYIS NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI

19 MAYIS NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir. Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bayram, 12 Eylül askeri darbesinin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adına bürünmüştür.

6/619 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ-ATATÜRKLÜ (2024): 19 Mayıs Atatürk resimleri ve sözleri... Anlamlı, resmi, duygulu, yeni, resimli 19 Mayıs mesajları
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