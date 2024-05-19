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Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı (tıkla hızlı öğren) Milli Piyango Online | 19 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; Büyük ikramiyeyi 2 talihli kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Sorgulama#Mlli Piyango Online
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 21:59

Şans Topu sonuç sorgulama ekranı Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Büyük ikramiyesiyle 19 Mayıs Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de yayınlanan çekilişin hemen ardından, bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar ilan edildi. Heyecanla takip edilen çekilişte, 5+1 bilen 2 talihli tam 1.486.955,95 TL kazandı. 5 bilenler, 4+1 bilenler ve 4 bilenler de diğer ikramiyeleri kazandı. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 19 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları ve online sorgulama ekranı...

1/3Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı (tıkla hızlı öğren) Milli Piyango Online | 19 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; Büyük ikramiyeyi 2 talihli kazandı

19 Mayıs 2024 canlı Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar pazar akşamı belli oldu. Sisal Şans tarafından, Şans Topu canlı çekilişi saat 20:00'da gerçekleşti. Şans oyunu meraklılarının heyecanla beklediği çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de yayınlandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi 2 kişi kazandı. Şans Topu sonuçları ile Şans Topu sorgulamalarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz. İşte, 19 Mayıs Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/319 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

19 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

19 Mayıs 2024 günü gerçekleşen canlı çekiliş sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte 5+1 bilen 2 talihli tam 1.486.955,95 TL kazandı.

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3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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