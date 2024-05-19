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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 19 MAYIS 2024 | 9. Yargı Paketi çıkacak mı? 9. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, af veya ceza indirimi olacak mı?

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#9. Yargı Paketi İçeriği#9. Yargı Paketi Maddeleri Neler#Tbmm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 18:00

9. Yargı Paketi ceza indirimi olacak mı, 19 Mayıs 2024 tarihinde mahkum yakınları tarafından takip edilen konuların başında geliyor. Kamuoyunda yeni yargı paketi olarak da bilinen 9. Yargı Paketi TBMM görüşmelerinin ardından yasalaşacak. Ceza indirimi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretleri gibi pek çok madde yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ederken, 9. Yargı Paketi kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız." ifadelerinde bulundu. Yeni yargı paketi ile ceza indirimi beklentileri de kamuoyunda yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paket maddeleri nelerdir ve son gelişmeleri neler? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

1/59. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 19 MAYIS 2024 | 9. Yargı Paketi çıkacak mı 9. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, af veya ceza indirimi olacak mı

9. Yargı Paketi maddeleri son dakika haberleri ve gelişmeleri ile takip ediliyor. 9. Yargı Paketi ile ceza indirimi olacak mı, sorusu TBMM çalışmaları ile 16 Mayıs 2024 tarihinde takip ediliyor. 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği netlik kazanmaya başladı. Adalet Bakanlığı 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeler 16 Mayıs 2024 tarihinde takip ediliyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi devam ediyor. Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi’yle ilgili açıklamalarda bulundu. 8. Yargı Paketi’nin yerel seçimler öncesi yasalaştığını anımsatan Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi’nin taslak çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve 20’den fazla kanunda değişiklik içerdiğini söyledi.. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriği ne? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında bilgiler...

2/59. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MADDELERİ NELER

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MADDELERİ NELER?

31 Mart yerel seçimleri ve bayram nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 1.5 ay ara veren TBMM, 16 Nisan Salı günü açıldı. Meclis’in öncelikli başlıkları arasında taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55’ten 65’e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.

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3/59. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NE

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NE?

İnfaz kanununda bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldığını hatırlatan Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları daha önce de açıkladıklarını dile getirdi. Bakan Tunç, hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İnfaz bittikten sonra suçlu cezaevinden tahliye olduktan sonra da bir meslek sahibi olsun bu konuda cezaevlerimizde İşyurtlarımız vasıtasıyla onları hem üretime destek anlamında hem de meslek kazandırma anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.”

4/5KADINLARIN BEKARLIK SOYADINA VİZE

KADINLARIN BEKARLIK SOYADINA VİZE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya fenomenleriyle gündeme gelen denetimli serbestlik ve adli kontrol kararlarına yönelik bir soruya ilişkin de şu şekilde değerlendirmelerde bulundu:

“Adli tıp bağımsız bilirkişi kurumumuz, dolayısıyla orada raporları verecek olanlar da yetkin kişiler, kurul halinde çalışıyorlar. Adli tıbbın vereceği raporlar doğrultusunda hakimlerimizin, savcılarımızın verdiği kararlar söz konusu oluyor. Kişilerin talepleri olabilir ama bu talepler hukuki midir değil midir, adli tıbbın raporları bu konuda ne diyor, tüm bunlar hepsi değerlendirilerek yargımız tarafından verilecek kararlar. Son zamanlarda özellikle gerek suç gelirlerinin aklanması noktasında diğer mafya ve çetelerle mücadele anlamında emniyetimizin ve yargımızın önemli mücadelesi var. Bu mücadele 22 yıldan bu yana özellikle hükümetimizin, milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik şer şebekeleriyle, çetelerle mücadelesini hep beraber başından beri takip ediyoruz.”

Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi’nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağını dile getirdi. 

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5/5Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek. Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek. Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek. Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

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