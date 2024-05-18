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19 Mayıs Pazar trafiğe kapalı yollar 2024 | 19 Mayıs’ta İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, hangileri açık?

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19 Mayıs Pazar trafiğe kapalı yollar 2024 | 19 Mayıs’ta İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, hangileri açık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 23:54

19 Mayıs Pazar günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması sebebiyle başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkinlikler düzenlenecek. 19 Mayıs İstanbul’da trafiğe kapalı yollar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Trafiğe çıkacak kişiler alternatif güzergahları merak ediyor. Peki, 19 Mayıs trafiğe kapalı yollar hangileri? İşte İstanbul’da trafiğe kapalı yollar 19 Mayıs 2024!

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19 Mayıs İstanbul’da trafiğe kapalı yollar belli oldu. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yılı kutlanacak. Türkiye’nin dört bir yanında 19 Mayıs etkinlikleri ve törenleri düzenlenecek. 19 Mayıs Pazar günü İstanbul’da trafiğe kapalı olacak yollar belli oldu. Peki, 19 Mayıs’ta İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, hangileri açık?

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MAYIS 2024

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise saat 07.30 itibarıyla Ataşehir Bulvarı-Muhtar Hasan Sokak Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Rıfat Danışman Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Vedat Günyol Caddesi Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Morzambak Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Fesleğen Sokak kesişimi ve Ataşehir Bulvarı-Gelin Sokak kesişimi trafiğe kapalı olacak. Alternatif yol olarak Sedef Caddesi kullanılabilecek.

 

 

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