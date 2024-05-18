19 Mayıs Pazar trafiğe kapalı yollar 2024 | 19 Mayıs’ta İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, hangileri açık?

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19 Mayıs İstanbul’da trafiğe kapalı yollar belli oldu. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yılı kutlanacak. Türkiye’nin dört bir yanında 19 Mayıs etkinlikleri ve törenleri düzenlenecek. 19 Mayıs Pazar günü İstanbul’da trafiğe kapalı olacak yollar belli oldu. Peki, 19 Mayıs’ta İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, hangileri açık?

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MAYIS 2024

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise saat 07.30 itibarıyla Ataşehir Bulvarı-Muhtar Hasan Sokak Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Rıfat Danışman Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Vedat Günyol Caddesi Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Morzambak Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Fesleğen Sokak kesişimi ve Ataşehir Bulvarı-Gelin Sokak kesişimi trafiğe kapalı olacak. Alternatif yol olarak Sedef Caddesi kullanılabilecek.