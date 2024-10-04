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Rizespor-Antalyaspor maçı canlı izle: Rizespor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Rizespor#Antalyaspor
Rizespor-Antalyaspor maçı canlı izle: Rizespor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 12:52

Rizespor ve Antalyaspor, Süper Lig 8. haftada karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek. Peki Rizespor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Süper Lig 8. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Rizespor ve Antalyaspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi, şu ana kadar tek galibiyet alabildi. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. İşte Rizespor-Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor, Süper Lig 8. haftada Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele bugün (4 Ekim) saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Süper Lig#Rizespor#Antalyaspor

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