Rizespor-Antalyaspor maçı canlı izle: Rizespor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig 8. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Rizespor ve Antalyaspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi, şu ana kadar tek galibiyet alabildi. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. İşte Rizespor-Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor, Süper Lig 8. haftada Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele bugün (4 Ekim) saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.