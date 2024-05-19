SED ÖDEMESİ MAYIS 2024: SED ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? Bakan Göktaş açıkladı!

SED YARDIMI 2024 MAYIS ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklama ile çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.