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Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? (SON DURUM) Kurban Bayramı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı Tatili#Bayram Tatili Ne Zaman#Kurban Bayramı Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 14:56

Bayram tatili kaç gün, ne zaman soruları haziran ayı yaklaşırken gündeme geldi. Müslümanların idrak ettiği 2024 Kurban Bayramı birinci günü ile beraber tam 4 gün idrak edilecek. Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı haziran ayına denk gelecek. Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak gerçekleşmişti. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı hafta sonlarıyla beraber birleştiğinde uzun süreleri bulabiliyor. Ancak bayram tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? İşte, Kurban Bayramı tatil tarihleri 2024 ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Kurban Bayramı 9 gün olacak mı (SON DURUM) Kurban Bayramı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor

Kurban Bayramı tatili tarihlerine göre vatandaşlar planlarına şimdiden başladı. Ramazan Bayramı'ndan sonra yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler de arttı. Arefe günü ile beraber toplamda 5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı, bazı yıllarda hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatile dönüşebiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? 2024 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte, arefe günü ve Kurban Bayramı tatili hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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3/4KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı’nın 1. günü olacak.

4/4Kurban Bayramı 9 gün olacak mı (SON DURUM) Kurban Bayramı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

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