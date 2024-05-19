Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? (SON DURUM) Kurban Bayramı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı tatili tarihlerine göre vatandaşlar planlarına şimdiden başladı. Ramazan Bayramı'ndan sonra yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler de arttı. Arefe günü ile beraber toplamda 5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı, bazı yıllarda hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatile dönüşebiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? 2024 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte, arefe günü ve Kurban Bayramı tatili hakkında ayrıntılı bilgiler.