Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün (20 Mayıs) Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları!

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLANMIŞTI
6 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Bugün ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu da mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve Ekonomi kurmaylarımıza son 1 kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek, bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa bakanımız açıklayacaktır’’ demişti.