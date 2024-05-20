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Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün (20 Mayıs) Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları!

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#Kabine Toplantısı Tarihi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 01:44

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi, yeni haftayla beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan toplantıda Türkiye'nin ekonomisinde son durum, iç ve dış siyasi konular ele alınacak. En son 6 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerin atamaya esas branş dağılımı başvuru takvimi ile ilgili sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memura yapılacak zam öncesi gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Diğer yandan gündemin ana başlıklarından olan 9. yargı paketi için de beklentiler kritik toplantıya yöneldi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar.

1/5Kabine Toplantısı ne zaman Bugün (20 Mayıs) Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, sorusu kamuoyu tarafından takip ediliyor. on yapılan toplantı sonrası öğretmen atama kontenjan sayısı ile ilgili önemli karar alınırken, emekli ve memur zammı için gözler bir sonraki toplantının tarihine çevrildi. Ekonomiye yönelik önemli başlıkların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta (20 Mayıs) yapılacak mı? İşte, ayrıntılar.

2/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Son Kabine Toplantısı 6 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

Genellikle iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta yani 20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/5SON KABİNE TOPLANTISINDA ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLANMIŞTI

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLANMIŞTI

6 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Bugün ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu da mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve Ekonomi kurmaylarımıza son 1 kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek, bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa bakanımız açıklayacaktır’’ demişti.

4/5Kabine Toplantısı ne zaman Bugün (20 Mayıs) Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları

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5/5Kabine Toplantısı ne zaman Bugün (20 Mayıs) Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları
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