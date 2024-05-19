2018 YILINDA YAPILAN ALIMLAR HANGÄ° POZÄ°SYONLARDA GERÃ‡EKLEÅžMÄ°ÅžTÄ°?

2018/1 personel alÄ±mÄ±nda pozisyonlar ve aranan ÅŸartlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde olmuÅŸtu;

a)Avukat ;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

2) AvukatlÄ±k ruhsatÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ olmak,

3) Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yabancÄ± dil sÄ±navÄ±nÄ±n Ä°ngilizce, Almanca veya FransÄ±zca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDÄ°L SÄ±navÄ± 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (AltmÄ±ÅŸ) puana veya dil yeterliliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan YDS denkliÄŸi kabul edilen ve uluslararasÄ± geçerliliÄŸi bulunan baÅŸka bir belgeye sahip olmak.

b)Mimar ;

1)Fakültelerin MimarlÄ±k, Ä°ç Mimari, Ä°ç MimarlÄ±k, Ä°ç Mimari ve Çevre TasarÄ±mÄ± ile Ä°ç MimarlÄ±k ve Çevre TasarÄ±mÄ± bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)

2)Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yabancÄ± dil sÄ±navÄ±nÄ±n Ä°ngilizce, Almanca veya FransÄ±zca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDÄ°L SÄ±navÄ± 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (AltmÄ±ÅŸ) puana veya dil yeterliliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan YDS denkliÄŸi kabul edilen ve uluslararasÄ± geçerliliÄŸi bulunan baÅŸka bir belgeye sahip olmak.

c)Mühendis ;

1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2)Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yabancÄ± dil sÄ±navÄ±nÄ±n Ä°ngilizce, Almanca veya FransÄ±zca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDÄ°L SÄ±navÄ± 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (AltmÄ±ÅŸ) puana veya dil yeterliliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan YDS denkliÄŸi kabul edilen ve uluslararasÄ± geçerliliÄŸi bulunan baÅŸka bir belgeye sahip olmak.

d)PTT Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± ;

1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2)Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yabancÄ± dil sÄ±navÄ±nÄ±n Ä°ngilizce, Almanca veya FransÄ±zca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDÄ°L SÄ±navÄ± 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (YetmiÅŸ) puana veya dil yeterliliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan YDS denkliÄŸi kabul edilen ve uluslararasÄ± geçerliliÄŸi bulunan baÅŸka bir belgeye sahip olmak.

e)PTT Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± (Hukuk) ;

1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

2)Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yabancÄ± dil sÄ±navÄ±nÄ±n Ä°ngilizce, Almanca veya FransÄ±zca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDÄ°L SÄ±navÄ± 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (YetmiÅŸ) puana veya dil yeterliliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan YDS denkliÄŸi kabul edilen ve uluslararasÄ± geçerliliÄŸi bulunan baÅŸka bir belgeye sahip olmak.

f)PTT Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± (Mütercim-TercümanlÄ±k) ;

1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2)Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yabancÄ± dil sÄ±navÄ±nÄ±n Ä°ngilizce, Almanca, FransÄ±zca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya Ä°spanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDÄ°L SÄ±navÄ± 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (YetmiÅŸ) puana veya dil yeterliliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan YDS denkliÄŸi kabul edilen ve uluslararasÄ± geçerliliÄŸi bulunan baÅŸka bir belgeye sahip olmak.

g)PTT Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± (Endüstri Mühendisi) ;

1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2)Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yabancÄ± dil sÄ±navÄ±nÄ±n Ä°ngilizce, Almanca, FransÄ±zca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDÄ°L SÄ±navÄ± 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (YetmiÅŸ) puana veya dil yeterliliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan YDS denkliÄŸi kabul edilen ve uluslararasÄ± geçerliliÄŸi bulunan baÅŸka bir belgeye sahip olmak.

h)Tekniker ;

1)Ä°ki yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yüksekokullarÄ±n, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

Ä±) GiÅŸe ve Büro Görevlisi (SigortacÄ±lÄ±k) ;

1)En az dört yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2)SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak. (YazÄ±lÄ± sÄ±nav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)

i) GiÅŸe ve Büro Görevlisi (BankacÄ±lÄ±k) ;

1)En az dört yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

j) GiÅŸe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) ;

1)En az dört yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

k) GiÅŸe ve Büro Görevlisi (Lojistik) ;

1)En az dört yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

l) GiÅŸe ve Büro Görevlisi (PTT'de ÇalÄ±ÅŸan Firma ElemanÄ±) ;

1)30.03.2018 tarihinden önce Åžirketimizde iÅŸgücü hizmet alÄ±mÄ± suretiyle firma elemanÄ± olarak göreve baÅŸlamÄ±ÅŸ ve halen çalÄ±ÅŸÄ±yor olmak.

2)En az dört yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

m) GiÅŸe ve Büro Görevlisi ;

1)En az dört yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

n) PostacÄ± ;

1)Ä°ki yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yüksekokullarÄ±n, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2)En az B sÄ±nÄ±fÄ± sürücü belgesi ile A2 sÄ±nÄ±fÄ± sürücü belgesine sahip olmak. (YazÄ±lÄ± sÄ±nav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)

3)Sürücü belgelerini Monoküler teÅŸhis ile almamÄ±ÅŸ olmak.

4)Her türlü iklim ve yolculuk koÅŸullarÄ±nda posta daÄŸÄ±tÄ±m iÅŸlerini yaya ÅŸekilde yapabilecek derecede saÄŸlÄ±klÄ±, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduÄŸunu, kilo ile boy arasÄ±ndaki farkÄ±n 15'ten fazla olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlÄ±k kurulu raporu ile belgelemek,

o) PostacÄ± (PTT'de ÇalÄ±ÅŸan Firma ElemanÄ±) ;

1)30.03.2018 tarihinden önce Åžirketimizde iÅŸgücü hizmet alÄ±mÄ± suretiyle firma elemanÄ± olarak göreve baÅŸlamÄ±ÅŸ ve halen çalÄ±ÅŸÄ±yor olmak.

2)Ä°ki yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yüksekokullarÄ±n, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

3)En az B sÄ±nÄ±fÄ± sürücü belgesi ile A2 sÄ±nÄ±fÄ± sürücü belgesine sahip olmak. (YazÄ±lÄ± sÄ±nav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir)

4)Sürücü belgelerini Monoküler teÅŸhis ile almamÄ±ÅŸ olmak.

5)Her türlü iklim ve yolculuk koÅŸullarÄ±nda posta daÄŸÄ±tÄ±m iÅŸlerini yaya ÅŸekilde yapabilecek derecede saÄŸlÄ±klÄ±, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduÄŸunu, kilo ile boy arasÄ±ndaki farkÄ±n 15'ten fazla olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlÄ±k kurulu raporu ile belgelemek,