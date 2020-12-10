Yaşama Yıllar Eklemek Değil, Yıllara Yaşam Eklemek İçin: Mindfulness Kamp!

Psikiyatr, yazar ve Uluslararası Bilişsel Davranış Terapileri Birliği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un “Kaygı ve endişeyi yönetmek: belirsizlikle barışmak” ve “Aşk, evlilik ve sadakatsizlik: şeytan üçgeni” konulu konuşmaları yoğun ilgi gördü. Dilimize de çevrilen “Natural born winners” kitabının yazarı, dünyaca ünlü bestseller yazar ve konuşmacı Robin Sieger, “Doğuştan kazananlar: tasarım ve başarı” ile “Odak, inanç, varoluş” konulu konuşmalarında zorluklara rağmen başarmanın taktiklerini paylaştı.

“Bütünsel wellness'a farkındalıklı yogik yaklaşım”, “Mindfulness temelli duygusal dayanıklılık “ ve “Cebimde kalanlar” atölyeleri katılımcılara şans, emek, başarı, özgüven, özsaygı, denge, bilgi, kalite, güven, teslimiyet, korku, şefkat, endişe, kaygı, nefret, güç, dayanıklılık, umut ve şükür gibi değer ve kavramlarla ilgili farkındalık sağladı.

83.000 m2 alana yayılan Le Meridien Bodrum Beach Resort’un konforu ve "yemeğiniz, ilacınız, ilacınız yemeğiniz olsun” vizyonuyla, sevgiyle ve organik malzemelerle hazırlanan sağlıklı ve leziz yemekleri; kamp dönemini COVID pandemisi döneminde yaşanan negatif duygulardan uzak; huzur, aşk ve mutlulukla anda kalınan bir sürece taşıdı...