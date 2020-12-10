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Etkinlik Rehberi

Yaşama Yıllar Eklemek Değil, Yıllara Yaşam Eklemek İçin: Mindfulness Kamp!

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Yaşama Yıllar Eklemek Değil, Yıllara Yaşam Eklemek İçin: Mindfulness Kamp!
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"Vitalica Wellness Mindfulness Kampı katılımcıları, 27-29 Kasım’da mavinin ve yeşilin en güzel tonları eşliğinde huzur, aşk ve mutlulukla anı yaşamak ve hayatın renklerini yakalamak için Bodrum’da buluştu. Katılımcılara, kendilerini daha iyi görebilme yolunda destek vermeyi ve yaşamdan daha fazlasını almalarına yardımcı olmayı hedefleyen kampa katılanlar, kendilerini zorlayan bedensel duyum, duygu, ruh hali ve sosyal ilişkileri daha sağlıklı bir biçimde yönetebilecekleri yeni yollar keşfetti."

Psikiyatr, yazar ve Uluslararası Bilişsel Davranış Terapileri Birliği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un “Kaygı ve endişeyi yönetmek: belirsizlikle barışmak” ve “Aşk, evlilik ve sadakatsizlik: şeytan üçgeni” konulu konuşmaları yoğun ilgi gördü. Dilimize de çevrilen “Natural born winners” kitabının yazarı, dünyaca ünlü bestseller yazar ve konuşmacı Robin Sieger, “Doğuştan kazananlar: tasarım ve başarı” ile “Odak, inanç, varoluş” konulu konuşmalarında zorluklara rağmen başarmanın taktiklerini paylaştı.

Yaşama Yıllar Eklemek Değil, Yıllara Yaşam Eklemek İçin: Mindfulness Kamp

“Bütünsel wellness'a farkındalıklı yogik yaklaşım”, “Mindfulness temelli duygusal dayanıklılık “ ve “Cebimde kalanlar” atölyeleri katılımcılara şans, emek, başarı, özgüven, özsaygı, denge, bilgi, kalite, güven, teslimiyet, korku, şefkat, endişe, kaygı, nefret, güç, dayanıklılık, umut ve şükür gibi değer ve kavramlarla ilgili farkındalık sağladı.

Yaşama Yıllar Eklemek Değil, Yıllara Yaşam Eklemek İçin: Mindfulness Kamp

83.000 m2 alana yayılan Le Meridien Bodrum Beach Resort’un konforu ve "yemeğiniz, ilacınız, ilacınız yemeğiniz olsun” vizyonuyla, sevgiyle ve organik malzemelerle hazırlanan sağlıklı ve leziz yemekleri; kamp dönemini COVID pandemisi döneminde yaşanan negatif duygulardan uzak; huzur, aşk ve mutlulukla anda kalınan bir sürece taşıdı...

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