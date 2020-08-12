Yakut Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Yakut Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Değerli taşların efendisi olarak da bilinen yakut taşı, Amerika ve Avrupa’da çıkarılmasına rağmen ana vatanı Hindistan ve Güney Asya’dır.



Yakut Taşı Nasıl Anlaşılır?



Yakut taşı, renk olarak kırmızı ve borda tonlarında bir taştır. Elmastan sonda en sert değerli taş olan Yakut taşı, nadir bulunduğu için en pahalı satılan ikinci taştır. Yakut taşının doğal olmayan insanlar tarafından sentetik bir şekilde yapılanları da vardır. Bunlar çok ucuza mal edilir. Fakat bunları gerçeğinden ayırmak oldukça zordur. Doğal olanla benzer özellikler taşıyan Yakut taşları, ancak mikroskobik kabarcıklar ve oyukluklar ile fark edilir. Güvenilir bir yakut taşına sahip olmak istiyorsanız güvenilir sitelerden alışveriş yapmanız gerekir.



Özellikleri ve Faydaları



Şans getirdiğine inanılan Yakut taşı, eski zamanlardan bu yana takılarda en çok kullanılan taşlar arasında yer alır. Yakut taşının gerçeğini sahtesinden ayırt etmek oldukça zordur. Ancak bu taşlar çok dikkatli bir şekilde incelenirse gerçek olup olmadığı anlaşılır. Yakut taşının faydaları incelendiğinde üç enerjiye sahip olması gerekir. Bu taşlar, sevgi, başarı ve zenginlik simgesidir. Aynı zamanda Yakut taşı, eski zamanlardan beri, şans taşı olarak bilinir. Aynı zamanda bu taş kişiye huzur, mutluluk ve güven verir.



Yakut Taşının Az Bilinen Özellikleri



Yakut taşı, kan dolaşımını düzenler ve bağışıklık sistemine iyi gelir. Olumsuz duygulardan arınmanıza yardımcı olur. Sezgilerin güçlü olmasına ve dikkatinizi bir noktada yoğunlaştırmanızı sağlar. Bu taş, aynı zamanda eski çağlarda veba ve zehirlenmelere karşı kullanılmıştır. Bu taşlar, insanların kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmek isteyen pek çok kişi, faydaları ile bilinen bu taşları takılarında kullanmayı tercih eder.







Yakut Taşı Fiyatları



Yakut taşı, kolye, yüzük ve bilekliklerde kullanılan değerli bir taştır. Yakut taşının gram fiyatı ortalama olarak 900 TL civarındadır. Bu taş, genellikle dolar bazında satıldığı için dolarla doğru orantılı olarak taşın fiyatı da önemli ölçüde artıyor. Daha düşük değerdeki yakutlar ise, genellikle gümüş ve altın takılarda kullanılıyor. Herkes bütçesine uygun takı çeşitlerini taşın ve değerli madenin değerine göre bulabiliyor.



Yakut Taşı ile Yapılan Aksesuarlar



Yakut taşı tanelerinden üretilmiş olan tespih modelleri de büyük ilgi görüyor. Yakut taşının fiyatı, madenin kalitesine, gerçekliğine ve işlenişine göre değişiklik gösterir. Kırmızı ve bordo renklerde olan Yakut taşını, şık giysileriniz ile tamamlayabilirsiniz. Yakut taşı, en şık ve zarif takılarda kullanılan sert bir değerli taştır. Aynı zamanda şans taşı olarak da bilinen bu taş, bilinen özellikleri ve olumsuzluklardan koruduğuna inanılması nedeni ile de çok tercih ediliyor.



Yakut Taşı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Yakut taşı, yapısı nedeni ile çok sert bir taştır. Bu nedenle darbelere karşı dayanıklı bir taştır. Yakut taşlı bir kolye ya da küpe takacaksanız parfüm, sprey ve makyaj malzemelerinin Yakut taşının parlaklığının azalmasına neden olabileceğini unutmamanız gerekir. Bu taşları kullanırken taşın özelliğini kaybetmemesi için kimyasal maddelerin taşla temas etmemesine dikkat etmeniz gerekir.



Yakut Taşı Nasıl Temizlenir?



Köpüklü su ve diş fırçası, Yakut taşının yapısının bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle bu taşın rahat temizlenebilmesi için bol ve berrak su ile yıkanması önerilir. Her ne kadar sert bir yapıya sahip olsa da Yakut taşı ile yapılmış takılar, metalinin zarar görmemesi ve çizilmemesi için diğer mücevherlerin yanına koyup saklanmaması gerekir.