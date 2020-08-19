Vücut şekline göre kusursuz gelinlik nasıl seçilir?

Vücut tipi, vücudunuzun şekli ve yapısıdır. Pek çok vücut şekli bulunur. Tüm vücut şekillerini ve hangi gelinliğin daha çok yakışacağını tek tek anlatacağız. Vücut tiplerini; kum saati, armut, dikdörtgen, ters üçgen ve elma olarak sıralayabiliriz. Tek yapmanız gereken vücut şeklinizi bulmak ve gelinlik önerilerimize göz atmak!

Kum saati vücut tipi

Dünya nüfusunun ortalama yüzde 10'u kum saati vücut tipine sahip. Bu vücut tipindenseniz bir hayli şanslısınız demektir. Kum saati vücut tipinde kalçalar ve omuzlar aynı hizadadır, ince bir bel vardır. 'Model vücudu' olarak da adlandırılan kum saati vücut tipi, her zaman kusursuz olmasa da orantılıdır. Bu vücut tipinin en şanslı yanı ise hemen her kıyafeti güzel taşımasıdır. Tabii gelinliği de!

Kum saati vücut tipine birçok gelinlik modeli çok yakışacaktır ama kusursuz duracak model kesinlikle balık modellerdir. Öte yandan helen tipi gelinlikler vücudun orantılı şeklini gizleyeceği için çok güzel olmayacaktır.

Armut tipi vücut

Armut vücut tipinde kalçalar omuzlara göre daha geniştir, göğüsler küçük bel ise incedir. Bu vücut tipine sahip kişilerin vurgulaması gereken bölge ince belleridir. Kalçaları gizleyecek A tipi gelinlik modelleri, üst bedeni daha geniş gösterecek kayık yakalı modeller, kalçaların yuvarlaklığını avantaja çevirecek yarım balık gelinlikler bu vücut tipi için idealdir.

Elma tipi vücut

Bu vücut şeklinde kalça ve bel birbirine yakın ölçülerdedir, karın bölgesi kilo almaya müsaittir, göğüsler büyük, bacaklar ise üst bedene göre daha incedir. Gelinlik seçerken karın bölgenizi gizleyecek, hafif göğüs dekolteli, kabarık olmayan, A kesim modeller tercih edebilirsiniz. İnce bacaklarınızı vurgulayabileceğiniz yırtmaçlı modellere de bakabilirsiniz. Balık modellerden ise kesinlikle uzak durmalısınız.

Dikdörtgen vücut tipi

Dikdörtgen ya da muz olarak adlandırılan bu vücut tipinde göğüs, bel ve kalçalar kıvrımsızdır. Bu vücut tipine sahip olanlar, daha kıvrımlı görünmeye yardımcı olacak modelleri tercih etmeli. Bel bölgesini daha ince ve kıvrımlı göstermek için iki parçadan oluşan gelinlikler tercih edilebilir. Belden oturup aşağıya doğru hafifçe genişleyen dökümlü gelinlikler de bu vücut tipi için ideal olacaktır.

Ters üçgen vücut tipi

Ters üçgenin yanı sıra çilek ya da atletik olarak da adlandırılan bu vücut tipinin en belirgin özelliği geniş omuzlar, normal bir bel, dar kalçalar ve uzun bacaklardır. Bu vücut tipine sahip olanlar gelinlik seçerken kalça ve omuzlar arasında dengeli bir görüntü yakalamaya dikkat etmelidir. Yüzücü yaka ya da straplez yaka bir gelinlik ile omuzları öne çıkarırken, etek kısımlarını A kesim ya da prenses model seçerek dar kalçaları dengeleyebilirsiniz. Dikkatleri omuzlara çekmek istemiyorsanız kalın askılı V yaka ve eteği yine A kesim olan gelinlikler de çok hoş duracaktır.