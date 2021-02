Vişne Nasıl Yetişir? Vişne Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Vişne serin ve soğuk iklimlerde yetişen lezzetli bir meyve türüdür. Hem sıcak iklim şartlarına hem de soğuk iklim şartlarına uygun olan vişne yılda bir defa soğuklama işlemi görür.



Vişne Nasıl Yetişir?



Kırmızı meyveler sınıfına giren ve başta pastacılık olmak üzere pek çok alanda kullanılan vişne yetiştirilmesi dikkat isteyen bir süreci kapsar. Buna göre vişne Temmuz ve Ağustos ayları arasında yetişir. Vişne ağaçları ise özellikle soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Vişne nemli ve kaliteli topraklarda yetişir. Vişnenin yetiştirileceği topraklarda su oranının ve nitrojenin de yüksek olması beklenir. Vişne ağaçlarının kaliteli ve verimi yüksek ürün verebilmesi için bölgenin aldığı yağış miktarı da önem taşır.



Vişne Nerede Yetişir?



Önemli bir antioksidan kaynağı olan vişne Türkiye genelinde pek çok yerde yetiştirilebiliyor. En çok üretilen meyvelerin başında gelen vişne yaz meyvesidir. Özellikle yazın yetişen ve hasadı yapılan vişne kırmızı renkli olmasının yanı sıra ekşi bir tada sahiptir. Vişne özellikle Ege Bölgesi'nde ve İç Anadolu Bölgesi'nde yetişmektedir. Ilıman iklimlerin olduğu alanlar vişne yetiştirilmesinde en uygun alanlardır. Serin ve nemli havaları seven vişne Karadeniz Bölgesi'nde de yetişir.



Vişne Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye genelinde en çok yetişen meyvelerden bir tanesi de vişnedir. Vişne neredeyse Doğu Anadolu Bölgesi hariç her bölgede yetişmektedir. Başta Ege Bölgesi olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde de vişne yoğun olarak yetişmektedir. Yağış miktarının yoğun olduğu yerleri seven vişne meyvesi Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli ve Bayburt illerinde yetişir. Bu şehirlerde vişne üretim miktarı ise verime ve iklim koşullarına göre farklılıklar göstermektedir.



Vişne En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye genelinde vişne en çok Ege Bölgesi'nde yetişir. Özellikle Ege Bölgesi'nin İç Anadolu'ya yakın kısımlarında yoğun olarak vişne yetiştiriciliği yapılmaktadır. Vişne özellikle ılıman iklime sahip ortamlarda yetiştirilir. Karadeniz Bölgesi'nde ve İç Anadolu Bölgesi'nde de vişne yetiştiriciliği yapılır. Vişne en iyi yağış alan yerlerde yetiştirildiği için Karadeniz Bölgesi'nde vişne yetiştirme verimi yüksektir. Vişne üretim miktarı her yıl yaşanan yağış miktarı, iklim özellikleri ve vişne ağacı bakımına göre değişiklik gösterebilir. Vişne en çok Denizli, Bayburt, Kütahya ve Afyonkarahisar, Manisa illerinde yetiştirilir.