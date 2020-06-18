Twıst İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonuyla Yeni Mevsime Uyanış!

Twist, İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu’yla dinamik olduğu kadar eğlenceli yönünü yeni mevsime çeviriyor! Sıcak iklimlere götürmeye niyetli floral kuşatma, koleksiyonun genelinde hayat bulurken, şehrin ruhuna eşlik edecek bohem tasarımlar her daim özgürlüğü garantiliyor.

Radara takılan neon yeşili ceketler, parlak taş, antrasit ve siyah işbirliğiyle grafiti etkisini siluetlere taşıyor. Leopar desen midi boy elbiseler, çizgi detaylarla ön plana çıkarak spor-şık kavramını yeniden gündeme getiriyor. File üstüne çiçek baskılı bomber ceket ise bu kombinin yıldız parçası olarak stilini kanıtlıyor. Alışılmışın dışında, farklı formlu bluz ve gömlekler, “Stripe” yazılı çizgili pantolon ile atletik olduğu kadar sokak ruhunu içerisinde barındırıyor.

Haki ceket şort takımıyla formel formdan uzaklaşan tasarımlar Twist’in stil kodlarına gönderme yapan batik desen ve taş detaylı bir body ile asi olduğu kadar iddialı. Tarçın karması denim tulum şehirde safari havasını yansıtırken, güçlü slogan içerikli tshirt’ler özgüven seviyesini ringlere çıkarıyor. Süper üçlü; kırmızı, mavi ve beyazın ittifakıyla harekete geçen Twist İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu, ‘’flower power’’ desenleriyle elbise ve etek sezonunu açıyor.

İspanyol esintisinden aldığı ilhamı tasarımlarda buluşturan koleksiyon, karmen kırmızısı ceket ve şort takımıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Bu ilhamla ortaya çıkan gypsy-bohem etkili etek ve bluz takımı, gündüzden geceye tüm okazyonlara giriş biletini elinde tutuyor. Egzotik rotalara doğru tura çıkan desenler, tshirt ve gömleklerde belirirken; bu taze görünümü, mevsimin kurtarıcısı olan jean şort uyumuyla kombinliyor.