Turunçgiller Nasıl Yetişir? Turunçgiller Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Turunçgiller çekirdekli ve çekirdeksiz olmaktadır. Sağlığa büyük faydaları bulunan turunçgiller genellikle kış aylarında meyve vermektedirler.

Turunçgiller Nedir?

Ilıman iklim yaşayan bölgelerde ağaçlarda yetişen meyvelere turunçgil denir. Meyveler genellikle sarı ya da turuncu renkte olduğu için turunçgiller ismi ile anılmaktadır. Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan meyveler; portakal, limon, mandalina, greyfurt ve turunçtur. Brezilya, İtalya ve Meksika gibi ülkelerde turunçgil yetiştiriciliği oldukça fazladır. Turunçgillerin bulunduğu ağaçların genel özellikleri yaprak dökmemeleri ve uçucu yağ içermeleridir. Yaprakları oldukça yumuşak ve parlaktır. Çanak ve yapraklarında meyveler yetişir. Sahip olduğu hoş kokusu etrafına yayılır.

Turunçgiller Nasıl Yetişir?

Turunçgiller yetiştiriciliği için en önemli faktör rüzgardır. Turunçgiller de büyümenin başlaması için sıcaklık orta derecede olmalıdır. Çok sıcak hava ve çok soğuk hava turunçgilleri olumsuz etkiler. Turunçgiller için toprak hafif ve orta ağır yapıda ve kumlu yapıda olmalıdır. Dikimden önce toprak analizi oldukça önemlidir. Sulama için yeterli miktarda su gerekmektedir. Turunçgil yetiştiriciliği için fidan temini oldukça önemli konular araisnda yer alır. Turunçgil yetiştirildiği yer yabancı ot ve diğer bitkilerden temizlenir. Dikimler aralıklı olarak yapılır. Uygun dikim dönemi ilkbahardır. Dikimin derinliği oldukça önemlidir. Derinlik ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur. Verimlilik süresinin uzaması için budama gereklidir.

Turunçgiller Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?

Türkiye'de turunçgil en çok Akdeniz Bölgesinde yetiştirilir. Ilık ortamlarda yetişen turunçgiller, Akdeniz, Güney Ege ve Güney Marmara turunçgil yetiştirmek için uygun bölgeler arasında bulunur. Türkiye'de Mersin ve Antalya ve Adana'da en iyi turunçgiller yetiştirilir. Türkiye iklim olarak ılıman iklime sahip olduğu için tüm kıyı bölgelerinde turunçgiller yetiştirilebilmektedir.

Turunçgiller Faydaları Nelerdir?

Turunçgiller içerdiği yüksek oranda kalsiyum ile kemik gelişimine katkı sağlar.

Yüksek oranda C vitamini içeriği ile vücudu soğuk algınlığı, nezle ve benzeri hastalıklara karşı korur.

Böbrek taşını düşürmede faydalıdır.

Cildin gençleşmesine ve güzel görünmesine katkı sağlar.

Doğal ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

Lifli içerikleri ile tokluk hissi verir.

Tansiyon düşürücü özelliği bulunmaktadır.

Metabolizmayı hızlandırır.

Vücut için önemli ve yeterli miktarda ek takviye edici bir besindir.