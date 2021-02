Trüf Mantarı Nasıl Yetişir? Trüf Mantarı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Trüf mantarının anavatanı olarak bilinen ülkelerin başında gelen Fransa’da ortalama 20 bin kişi geçimini bu mantar üzerinden sağlamakta, Hırvatistan, İspanya, İtalya gibi ülkelerde de trüf mantarı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Trüf mantarının toprağın ortalama 50 cm altında yetişmekte, ihtiyaç duyduğu organik asitlerin ve şekerin sağlanması için ağaç köklerinden beslendiği bilinmektedir.



Trüf Mantarı Nasıl Yetişir?



Trüf mantarını yetiştirebilmek için öncelikli olarak toprak ağaçsı bitkiler ve otsu bitkilerden temizlenmeli, istenmeyen köklerden arındırılmalıdır. Elde edilen bu yumuşak toprak 20-25 cm derinlikle sürülmeli, düzleştirilmeli ve yabani otlar uzaklaştırılmalıdır. Tercih edilecek trüf mantarı seçimine göre mevsim koşulları sağlanmalıdır. Yaz trüfleri karasal iklimlere uygun (+40 derece sıcaklık) kış trüfleri ise -0 derece altı hava koşullarına dayanıklı mantarlardır. Özellikle ilk defa trüf mantarı yetiştirecek kişilere yaz trüfleri tavsiye edilmektedir.



Ekim Aşaması ve Koruma



Ortalama 20-30 cm boyutundaki küp çukurlara ekilen fidanlara 2-3 litrelik can suyu verilerek ilk ekim işlemleri yapılmış olur. Ekim sırasında dikkat edilmesi gereken ana husus, fidanların dibinin yağmur suyunu tutmasını sağlayacak çanaklar için toprakla doldurulmasıdır. Ayrıca fidanların korunması için tercih göre plastik fileler kullanılabilir.



Trüf Mantarı Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Ticari değerinin yüksek olması nedeniyle diğer adı kara elmas olan trüf mantarı ülkemizde de yeni yeni kurulmakta olan çiftliklerde yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu mantarın ülkemizde az yetiştirilme sebebi yalnızca Akdeniz ikliminin yeterli olmaması, yaz soğuğu isteyen, kuru olmayan, nem tutabilen toprağı seven bir mantar türü olmasıdır.



Ekim Alanları Genişliyor



Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu köylüleri tarafından toplanan bir mantar olan trüf, Kuzey Anadolu ve Trakya bölgelerinde de yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu halkının bu mantara keme ve domalan mantarı gibi isimlerle hitap ettiği bilinmektedir. Trüf mantarı aynı zamanda Elazığ’da yetiştirildiği tespit edilen bir mantardır. Her geçen yıl ticari değeri daha da artan bir mantar olması yurdumuzda trüf mantarına yönelik ekim haritalarının oluşacağının sinyallerini vermiştir.