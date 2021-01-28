Tomb Raider Serisi Filmleri - Tomb Raider Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Toplam 3 filmden oluşan serinin 3. filminde Angelina Jolie yerine genç oyuncu Alicia Vikander rol aldı. Filmin yapımcılığını ise Geneva Robertson Dworet, Alastair Siddons ve Evan Daugherty üstlendi. Özellikle görsel efektleri ve aksiyon sahneleriyle büyük beğeni toplayan Tomb Raider'ın ilk filmi, 2001 yılının en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Filmin hikayesini Sara B. Cooper, Michael Colleary ve Simon West yazarken senaristliğini Patrick Massett ve John Zinman üstlendi. Serinin 4. filminin 2021 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.

Tomb Raider Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life

2- Lara Croft: Tomb Raider

3- Tomb Raider

Tomb Raider serisi sadece Amerika'da değil, birçok ülkede haftalarca gişede kaldı. İzleyicilerden ve sinema eleştirmenlerinden tam not alan film, birçok video oyununun daha beyaz perdeye uyarlanmasını sağladı. Lara Croft: Tomb Raider'dan sonra sinemaya uyarlanan video oyunları arasında Max Payne ve Silent Hill (Sessiz Tepe) gibi yapımlar da yer alıyor.

Tomb Raider Konusu



Lara Croft, çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim almış ve seçkin bir çevrede büyümüştür. Silah kullanmasını bilen ve sık sık seyahat eden Lara Croft tam anlamıyla bir macera tutkunudur. Bu tutkusu yüzünden başı sık sık belaya girse de asla durmaz. İlk filmde binlerce yıl öncesine ait iki parçalı bir kolyenin peşine düşen Lara Croft son derece tehlikeli bir tarikatla karşı karşıya geliyor.



İlk filmden 2 yıl sonra çekilen Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı filminde Lara Croft'u Çin'deki suç örgütlerine karşı savaşırken izliyoruz. Çin'de başlayan macera Malezya ve Tayland'da devam ediyor.



Serinin 3. ve son filminde ise Lara Croft'un gizemli bir şekilde ortadan kaybolan babasının öyküsü anlatılıyor. Lara, babasının izini sürdükçe ailesiyle ilgili karanlıkta kalmış sırları öğrenir.



Tom Raider Vizyon Tarihi



1- Lara Croft: Tomb Raider - 21 Eylül 2001

2- Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life - 29 Ağustos 2003

3- Tomb Raider - 16 Mart 2018

Tomb Raider Oyuncuları



Angelina Jolie

Gerard Butler

Julian Rhind-Tutt

Alicia Vikender

John Voight

Leslie Phillips

Henry Wyndham



Noah Taylor

Olegar Fedoro

Djimon Hounsou

Ciaran Hinds

Til Schweiger

Simon Yam

Djimon Hounsou

Terence Yin

Kristin Scott Thomas

Emily Carey

Derek Jacobi

Jaime Winstone

Daniel Wu

Hannah John-Kamen



Tomb Raider Yönetmeni



1- Lara Croft: Tomb Raider - Simon West

2- Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı - Jan De Bont

3- Tomb Raider - Roar Uthaug