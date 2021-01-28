Tomb Raider Serisi Filmleri - Tomb Raider Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Tomb Raider, serisi aynı adı taşıyan video oyunundan sinemaya uyarlandı. İlk oyun 1996 yılında piyasaya sürüldü. Tomb Raider II oyunu ise yaklaşık 10 milyon sattı. Dünya genelinde büyük ilgi gören oyunun ardından ilk film 2001 yılında vizyona girdi. Aksiyon, fantastik, macera türündeki filmde Lara Croft karakterini ünlü aktris Angelina Jolie canlandırıyor. Merak eden okurlar için Tomb Raider serisinin isimlerini, oyuncularını ve yönetmenlerini derledik. "
Toplam 3 filmden oluşan serinin 3. filminde Angelina Jolie yerine genç oyuncu Alicia Vikander rol aldı. Filmin yapımcılığını ise Geneva Robertson Dworet, Alastair Siddons ve Evan Daugherty üstlendi. Özellikle görsel efektleri ve aksiyon sahneleriyle büyük beğeni toplayan Tomb Raider'ın ilk filmi, 2001 yılının en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Filmin hikayesini Sara B. Cooper, Michael Colleary ve Simon West yazarken senaristliğini Patrick Massett ve John Zinman üstlendi. Serinin 4. filminin 2021 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.
Tomb Raider Serisi Filmleri ve İsimleri
1- Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life
2- Lara Croft: Tomb Raider
3- Tomb Raider
Tomb Raider serisi sadece Amerika'da değil, birçok ülkede haftalarca gişede kaldı. İzleyicilerden ve sinema eleştirmenlerinden tam not alan film, birçok video oyununun daha beyaz perdeye uyarlanmasını sağladı. Lara Croft: Tomb Raider'dan sonra sinemaya uyarlanan video oyunları arasında Max Payne ve Silent Hill (Sessiz Tepe) gibi yapımlar da yer alıyor.
Tomb Raider Konusu
Lara Croft, çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim almış ve seçkin bir çevrede büyümüştür. Silah kullanmasını bilen ve sık sık seyahat eden Lara Croft tam anlamıyla bir macera tutkunudur. Bu tutkusu yüzünden başı sık sık belaya girse de asla durmaz. İlk filmde binlerce yıl öncesine ait iki parçalı bir kolyenin peşine düşen Lara Croft son derece tehlikeli bir tarikatla karşı karşıya geliyor.
İlk filmden 2 yıl sonra çekilen Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı filminde Lara Croft'u Çin'deki suç örgütlerine karşı savaşırken izliyoruz. Çin'de başlayan macera Malezya ve Tayland'da devam ediyor.
Serinin 3. ve son filminde ise Lara Croft'un gizemli bir şekilde ortadan kaybolan babasının öyküsü anlatılıyor. Lara, babasının izini sürdükçe ailesiyle ilgili karanlıkta kalmış sırları öğrenir.
Tom Raider Vizyon Tarihi
1- Lara Croft: Tomb Raider - 21 Eylül 2001
2- Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life - 29 Ağustos 2003
3- Tomb Raider - 16 Mart 2018
Tomb Raider Oyuncuları
Angelina Jolie
Gerard Butler
Julian Rhind-Tutt
Alicia Vikender
John Voight
Leslie Phillips
Henry Wyndham
Noah Taylor
Olegar Fedoro
Djimon Hounsou
Ciaran Hinds
Til Schweiger
Simon Yam
Djimon Hounsou
Terence Yin
Kristin Scott Thomas
Emily Carey
Derek Jacobi
Jaime Winstone
Daniel Wu
Hannah John-Kamen
Tomb Raider Yönetmeni
1- Lara Croft: Tomb Raider - Simon West
2- Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı - Jan De Bont
3- Tomb Raider - Roar Uthaug