Teyana Taylor'ın Performansı Yayında!

2020 yılının en üretken isimlerinden birisi olan ABD’li R&B yıldızı Teyana Taylor, 22 Mayıs’ta çıkardığı teklisi ‘Bare With Me’nin üzerinden çok geçmeden 12 Haziran’da ‘Wake Up Love’ isimli şarkısını yayınladı. Bu ay içinde yeni albümü ‘The Album’u yayınlamaya hazırlanan sanatçı takipçilerini sevindirdi. ABD başta olmak üzere şöhreti sınırları aşan sanatçı, etkileyici dans performansları, Kanye West ve Beyonce gibi isimlerle iş birlikleri sayesinde biliniyor.

Sanatın çeşitli dallarında yetenekleri ile tanınan Teyana Taylor, en son 2018 yılında ‘K.T.S.E’ isimli albümünü yayınlamış, 2019 yılında da birçok başarılı isimle iş birliği gerçekleştirmiş, tekli yayınlamıştı. Son yıllarda R&B müziğin yükselen yeteneklerinden biri olmanın yanı sıra henüz 16 yaşındayken Beyonce'nin Ring The Alarm klibinin koreografisinde de yer alan Taylor’ın dans yetenekleri ile öne çıktığı sayısız performansı var. Kanye West’in Fade videosu ile 2017 MTV Video Müzik Ödülleri’nde ‘ en iyi koreografi ödülünü’ kucaklayan sanatçının canlı performansları da dikkat çekiyor.

Bu arada Teyana Taylor’ın 2019 yılında gerçekleşen Red Bull Music Festival New York’taki ‘House of Petunia’ isimli performansının perde arkasını aktaran Assembly Required: Teyana Taylor’s House of Petunia belgeseli de RedBull.Com'da yayınlandı. Sanatçının onlarca dansçı ile unutulmaz bir şova imza atabilmek için durmadan çalıştığı o anları filtresiz bir şekilde anlatılıyor.