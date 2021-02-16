Tarçın Nasıl Yetişir? Tarçın Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Tarçın baharatı, ağacın dış kabuklarının soyulup kurutulması ile elde edilir. Yemeklerde, tatlılarda ve bitki çaylarında kullanılan tarçın en çok Çin ve Endonezya'da yetişiyor.



Tarçın Nasıl Yetişir?



Tarçın hoş kokulu ve oldukça yararlı bir bitkidir. Tarçın ağacı 3 yaşına geldiği zaman gövdesi yerden 50 cm kadar yukarıda kesilir. Bu şekilde kökünden de uzun şıvgınlar çıkar. Ayrıca bunun ardından yaklaşık 3 cm uzunluğunda şıvgınların kabukları soyularak kurutulur. Tarçın ağacının çiçekleri beyaz ve yeşil renklerdedir. Tarçın meyveleri ise kaba tarafları tarafından sarılmaya başlar.



Tarçın ağacı yaprakları taze olduğunda kırmızı olgunlaştıktan sonra da kahverengi olur. Tarçın genellikle tropikal iklimlerde yetişir. Nemli ve ıslak topraklarda yetişen tarçın ağaçları hoş bir kokuya sahiptir. Ağacın meyvesinden elde edilen bu tarçınlar baharat, çeşni ve koku vermesi için kullanılır. Ayrıca parfüm endüstrisinde de tarçın rahatlıkla kullanılabilir.



Tarçın Nerede Yetişir?



Hoş kokulu ve aromatik bir bitki olan tarçın özellikle tropik ülkelerde yetişir. Günümüzde tarçının en çok yetiştiği ülkeler Endonezya, Malezya, Madagaskar ve Brezilya olarak bilinir. Bunun yanı sıra bir kültür bitkisi olan tarçın çoğunlukla Jamaika'da da yetişmektedir. Tropik alanları seven tarçın Türkiye'de botanik bahçelerde üretilir. Seylan tarçını ise genel olarak Sri Lanka, Seyşeller ve Madagaskar'da yetişmektedir.



Tarçın Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Hoş kokusu ve aroması ile önemli bir kültür bitkisi olan tarçın dünya genelinde pek çok ülkede yetişmektedir. Özellikle yağmurlu ve soğuk rüzgarların estiği tropik ormanlarda yetişebilen tarçının üretimi oldukça özenli bir şekilde yapılmaktadır. Türkiye genelinde tarçının özellikle üretildiği bir bölge yoktur. Tarçın Türkiye'de botanik bahçelerde yetiştirilir. Ayrıca Türkiye genelinde pek çok farklı botanik bahçelerde tarçın üretimi de kolay bir şekilde yapılır.



Tarçın En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Tarçın genel olarak tropik ormanlarda yetişir. Buna göre iklim koşulları ve toprak yapısı da çok önemlidir. Dünya genelinde Endonezya, Malezya, Madagaskar ve Jamaika'da tarçın yoğunlukla yetiştirilir. En çok tarçın Madagaskar'da yetişmektedir. Bunun yanı sıra en iyi tarçının da Brezilya'da yetiştiği bilinmektedir. Tarçın Türkiye'de ise botanik bahçelerde özenli ve dikkatli bir şekilde yetiştirilir.