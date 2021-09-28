Tahin Yağının Faydaları Nelerdir, Ağrılara İyi Gelir Mi? Tahin Yağı Ne İşe Yarar, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Tahinin yağının faydaları da saymakla bitmez. Omega-3 ve potasyum bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olan tahin yağı bağışıklığı da güçlendirir. Tahin düzenli tüketildiği zaman kalp sağlığını korur.

Tahin Yağının Faydaları Nelerdir?

Tahin yağının içinde Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri olduğu için tahin Alzheimer hastalığının gelişimini oluşumunu önemli ölçüde yavaşlatır.

Tahin vücudun ihtiyacı olan pek çok vitamin ve mineral içerir.

Kolestrol seviyesini düzenler ve kan basıncının düşürmeye yardımcı olur.

Sağlığa pek çok faydası olduğu için tahin, aynı zamanda vücutta bulunan zararlı maddelerin birikmesini önlüyor.

Omega-3 yağ asitlerinin yer aldığı tahin yağı, vücuttaki kolesterol seviyesini düşürerek iltihabın neden olduğu kardiyovasküler hastalığının tedavisinde sıkça kullanılır.

Tahinin içinde bulunan manganez sayesinde sinir ve beyin fonksiyonlarında artış yaşanır.

Kalsiyum, demir ve pek çok minerali içinde bulunduran tahin kemik yoğunluğunu arttırarak osteoporozu önlemeye de yardımcı olur.

Tahin düzenli olarak tüketildiği zaman astım hastalarında hava yollarının genişlemesine yol açar.

Astım hastaları, içinde magnezyum bulunan tahini çok rahat bir şekilde tüketebilir.

Tahin genellikle bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kahvaltıda tüketilen bir kaşık tahin tüketmek, gün boyu vücudun enerjisini yüksek tutar.

Kahvaltıda bal ya da pekmez ile karıştırılarak tüketildiği zaman gün boyu vücuda enerji verir.

Tahin yağının içinde bulunan omega 3 yağ asitleri sayesinde, kalpte iltihaplanmalara bağlı olarak gelişen kardiovaskuler hastalıklar rahatlıkla önlenebiliyor. Aynı zamanda tahin yağı, kolesterol seviyesini dengeler.

Tahin Yağı Ağrılara İyi Gelir mi?

Tahin yağının içinde bulunan bakır mineralleri, ağrıların önemli ölçüde hafifletilmesini sağlar. Aynı zamanda demir ve kalsiyum bakımından zengin olduğu için kemik yoğunluğunu arttırır. Romatizma, osteoporoz ve kemik erimesine bağlı oluşan ağrıları da önemli ölçüde hafifletir. Tahin genel olarak akciğer hastalıklarını önlediği gibi iltihap ve yaralanma ağrılarını da engelliyor.

Tahin Yağı Ne İşe Yarar?

Tahin yağının içinde yüksek oranda omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bulunur. Bu nedenle de yağ asitleri vücuttaki sinir dokularının gelişimini arttırır. Bu sinir dokularının gelişimi sayesinde beyin sağlığı da hızlı bir şekilde iyileşir. Tahinin sağladığı pek çok fayda vardır.

Güçlü bir antioksidan özelliği olan tahin anti-bakteriyel bir özelliğe sahiptir. Özellikle de Orta Doğu ülkelerinde tahin tedavi etmek amacı ile kullanılıyor. Susamdan elde edilen tahin, genellikle beyin ve sinir hücrelerini korumaya yardımcı oluyor. Düzenli olarak tahin tüketildiği zaman Alzheimer hastalığı da önlüyor.

Tahin Yağı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Hafızayı da geliştiren ve güçlendiren tahin yağı, Alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlatıyor. Beyin sağlığı için tahin kullanımı büyük önem taşıyor. Tahin yağı, karaciğeri çeşitli hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Toksinlerin de vücuttan atılmasını sağlar. Tahin böbrek hastalıklarını önler ve böbrek sağlığından korunmaya yardımcı olur.

Tahin içinde yüksek miktarda antioksidan bulunuyor Bu sayede vücuttaki serbest radikaller çeşitli hasarı önlüyor. Bunun yanı sıra tahin doğru kullanıldığı zaman bazı kanser türlerini ve kalp hastalığını önlemeye de yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra tahin tip 2 diyabetini de önemli ölçüde önleyebiliyor. Düzenli bir şekilde tahin tüketmek, yüksek kolesterolü düşürüyor. Aynı zamanda kalp hastalığı riskini de en aza indiriyor.