Süprem Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Süprem Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Süprem kumaş giyim sektöründe en çok kullanılan kumaşlardandır. Özellikle tayt, çorap ve iç giyimde süprem kumaşlar çok fazla kullanılmaktadır.

Süprem Kumaş Nedir?

Son yıllarda en popüler kumaşlardan birisi de süprem kumaştır. Süprem kumaşların ise geniş bir renk seçeneği bulunmaktadır. Bunun yanı sıra süprem kumaşların desenli ve jakarlı modelleri de bulunur. Tekstil sektöründe imal edilen pek çok kıyafet için süprem kumaşlar tercih edilir. Süprem kumaşlar genel olarak pamuklardan imal ediliyor. Ayrıca süprem kumaşların ipek ve sentetik liften olanları da bulunmaktadır.

Süprem Kumaş Nasıldır?

Günümüzde en çok kullanılan süprem kumaşlar tek plakalı olarak bilinen yuvarlak biçimli örme makinelerinde üretilir. Süprem kumaşın üretiminde tek iğne yatağı üstünde tek iğne grubu kullanılmaktadır. Süprem kumaşların üretimi sırasında tek iğne yatağı üzerinde sıralama yapılır. Süprem kumaş düşük gramajlı ve pamuk ipliğinden imal edilen tek katlı örme bir kumaş olarak bilinmektedir. Süprem kumaş tekstil sektöründe yoğun olarak kullanılır.

Süprem Kumaş Terletir mi?

Süprem kumaş özelliğine göre ter çekme özelliğine sahiptir. Özellikle yaz sıcaklarında süprem kumaştan üretilen kıyafetler tercih edilmektedir. Süprem kumaş diğer kumaş türlerine göre terlemenin önüne geçmektedir. Süprem kumaş vücudu terletmez.

Süprem Kumaş Özellikleri

Tekstil sektöründe en fazla kullanılan süprem kumaş türlerinin ön yüzü ve arka yüzü farklı olarak bilinmektedir. Ter çekme özelliğine sahip olan süprem kumaşlar kolay kolay kırışmaz. Bu kumaşlar kırıştığı zaman ise kolay bir şekilde ütülenebilir. Pamuktan imal edilen bu kumaş türü ilk yıkamanın ardından biraz çeker. O nedenle bu kumaştan kıyafet alınırken bir beden büyük olmasına özen gösterilmelidir.

Süprem Kumaş Kullanım Alanları

Süprem kumaş çeşitleri gündelik giyim, kıyafet sektöründe en fazla tercih edilen kumaşlar arasında sayılabilir. Ayrıca ev tekstilinde de süprem kumaşlar tercih edilir. Hava alabilen bu kumaşlar asla terleme de yapmaz. Kullanımı son derece kolay olan süprem kumaşlar çamaşır makinesinde de yıkanabilir.

Süprem Kumaş Esnek midir?

Giyim ve ev tekstili sektöründe yoğunlukla kullanılan süprem kumaşların esnekliği daha az olsa da üretim sırasında kullanılan likra oranına göre esneklik seviyesi de artış gösterebilir. Doğal pamuktan üretilen süprem kumaşın kullanımı da oldukça rahat ve kolaydır.

Süprem Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Süprem kumaşlar ilk kullanımdan sonra ilk defa yıkandığında biraz çekme yapar. O nedenle süprem kumaşların alındığı sırada bir beden büyük olmasına özen gösterilmelidir. Süprem kumaşların çekmemesi için çamaşır makinesinde düşük devirde yıkanmalıdır. Ayrıca soğuk su ile elde yıkanan Süprem kumaşlar da uzun süre kullanılabilir. Süprem kumaşların ilk günkü gibi kalması ve çekmemesi için üzerinde yazan temizlik talimatlarına da mutlaka uyulması gerekir.

Süprem Kumaş Sıcak Tutar mı?

Son yılların en popüler kumaşlarından birisi olan süprem kumaşlar günlük kıyafet üretiminde yoğunlukla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra süprem kumaşlar yapısı gereği çok sıcak tutar. Özellikle kış mevsiminde süprem kumaşlar daha fazla tercih edilmektedir.

Temizliğine de dikkat edilmesi gereken süprem kumaşlar genel olarak herkes tarafından kullanılmaktadır. Ev tekstili de de yoğun olarak kullanılan süprem kumaşların çeşitlerine göre kullanım alanlarında da farklılıklar görülmektedir. Süprem kumaşlar en çok tercih edilen kumaş çeşitlerindendir.