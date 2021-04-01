Sumak Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sumak Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Bu ilginç bitkiyi ve meyvesini yakından tanımakta kesinlikle fayda vardır. Kebapların yanında sunulan leziz soğan piyazlarında kullanılan " sumak" baharatının bu ağacın meyvesi olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olacaktır.

Sumak Ağacı Nedir? Sumak Ağacı Hakkında Bilgiler

Sumak Ağacının onlarca türü mevcuttur. Ülkemizde de her yerde rastlamak mümkündür. " Sumak baharatı" olarak bilinen baharat bu ağacın meyvesinden elde edilir. Çalı görünümlü bu bitki kışın yapraklarını döker. Sumak ağacının yaprakları uzun, sivri ve tüylüdür.

Sumak ağacı meyvesinin rengi sonbaharda olgunlaşır ve kızıl renge dönüşür. Kırmızı mercimeği andıran bu meyveler çeşitli şekillerde kullanılır. Sumak bitkisinin yaprakları da değerlendirilir.

Sumak Ağacı Nerede ve Nasıl Yetişir?

Sumak ağacı esasında doğal ortamda kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Ancak tarımsal bir ürün olması nedeniyle sumak fidanları yetiştirilmekte ve dikimi yapılmaktadır. Sumak ağacı hemen her tür toprakta yetişebilmektedir.

Son dönemde dış mekan süs bitkisi olarak da revaçtadır. Bahçe, park, duvar kenarları, peyzaj çalışmalarında sıkça kullanılmaktadır. Tüplü bir şekilde yıl boyunca dikilebilme özelliği de avantajını oluşturmaktadır.

Sumak Ağacının Özellikleri

Ülkemizde bulunan sumak ağaçları nerede ise her bölgede yetişir. Doğu Anadolu Bölgesi hariçtir. Sumak yüzlerce türü bulunan bir bitkidir. Çalılıklarda, ormanlarda kendiliğinden yetişir. Boyu yaklaşık üç metreye kadar uzayabilir. Yayılıcı özellikte bir bitkidir. Sumak ağacının meyvesi ve yaprakları kıymetlidir. Çeşitli kullanım alanları vardır.

Sumak Ağacının Latince İsmi Nedir?

Sumak ağacının Latince ismi " Rhus Coriaria"dır. Farklı türleri bulunan sumak bitkisinin pamuklu sumak diye bilinen türünün adı da " cotınus coggyrıa scop" dur.

Sumak Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Sumak bitkisinin her mevsim dikilmesi mümkündür. Dikim yapılırken aralarının en az üç metre olmasına dikkat edilmelidir. Rüzgarsız, güneşin az olduğu vakitlerde dikim yapılmalıdır. Fidan için çukurun en az 40 cm derinlikte olması gerekir. Dikimden sonra yeter miktarda can suyu verilmelidir. Sumak aşırı biçimde suya ihtiyaç duymaz. Eğer saksıda yetiştirilecekse minimum 30 litrelik kapasiteye sahip saksılar kullanılmalıdır.

Sumak Ağacı Nerede Yetişir?

Doğal ve kendiliğinden yayılarak çoğalan bir bitki olan sumak ağacı saksıda bile yetiştirilir. Pek çok türleri bulunan sumak ağacı birçok farklı coğrafyada da yetişir. Kanada gibi Rusya gibi. Toprak konusunda seçici bir bitki olmadığından ülkemizin her yerinde yetişir. Borçka, Çoruh, Akseki Hatay, Gaziantep bunlara örnektir.

Ağacı Yaprak Döker mi?

Sumak ağacı yaprak döken bir bitkidir. Yani mevsimsel olarak sumak ağacı yapraklarını döker.

Sumak Ağacının Bakımı Nasıldır?

Hoş görünümü ve kolay bakımı sebebiyle peyzaj için tercih edilmektedir. Suya da aşırı düşkünlüğü bulunmamaktadır. Hatta hayvansal gübreleme kesinlikle yapılmaması gereken bir bitkidir. Uygun gübreyi uzmanların önerdiği türden ve miktardan vermek gerekir.

Sumak Ağacının Hastalıkları Nelerdir?

Sumak ağacının hastalık ve zararlılarla mücadelesinde kimyasal ilaçlar kullanılmamalıdır. Bilinen ağaç hastalıkları durumunda organik ilaçlar kullanılmalıdır.

Sumak Ağacının Faydaları Nelerdir? Nerede Kullanılır?

Sumak meyvesinin bitkisi küre şeklindedir, mercimek büyüklüğündedir ve olgunlaştıkça rengi kırmızıya döner. Meyvesi salkım biçimindedir Çiçeği sarı hatta hardal rengine yakın bir tondadır. Meyveleri de hafif tüylüdür. Sumak meyvesinin sayılamayacak kadar çok yararları vardır:

l Sumak bitkisi kan şekerini dengeleyici özelliğe sahiptir.

l Vücut direncinin arttırılmasında da sumaktan istifade edilmektedir.

l İdrar söktürücü etkisinin olduğu da saptanmıştır.

l Sumak bitkisinin ateş düşürücü yönü de bulunmaktadır. Bronşite karşı da kullanılır.

l Sumak bitkisinin anti mikrobiyal özelliğe sahip bulunduğu da bilinmektedir.

l Anne sütünü destekleyici özelliği eskiden beri bilindiğinden emziren annelere bol miktarda yedirildiği söylenmektedir.

l Antiseptik olarak da sumak vücudun bakterilerle ve mikroplarla savaşında en büyük destekçisidir.

l Sumak bitkisinin yaprakları kaynar suda demlendirilerek gargara şeklinde uygulandığında boğaz ağrısına iyi geldiği yüzyıllardır bilinen bir durumdur.

l Obezite ve diyabet durumunda da sumak bitkisinden faydalanılmaktadır.

l Sumak çay şeklinde de tüketilir.

l Sumak meyvesi çeşitli işlemlerden geçirilerek kurutulur ve öğütülerek " sumak baharatı" olarak yemeklerde, piyazda ve benzeri şekillerde sofralarda yer alır.

l Sumak, boya maddesi olarak da kullanılmaktadır. Kökleri ve yaprakları işlemden geçirilerek elde edilen boya maddesi çok kıymetlidir.

l Sumak ilaç sektöründe de kullanılmaktadır. Çünkü iltihabı dağıtıcı özelliğe sahiptir.