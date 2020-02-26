Stres ve Anksiyete İçin Yoga Önerisi

Yoga sağlıklı bir yaşam tarzıyla kombine edildiğinde ya da tek başına yapıldığında, kalp hastalığı için risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Kalp sağlığının, genel sağlığın önemli bir parçasıdır. Yüksek kan basıncı, kalp krizi ve inme gibi kalp sorunlarının başlıca nedenlerinden biri. Yoga yapanların ise yapmayanlara göre daha düşük kan basıncına ve nabız oranına sahip oldukları biliniyor.

Depresyon belirtilerini azaltıyor

Yoga, antidepresan bir etkiye sahip ve depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı. Bunun nedeni de yoganın sıklıkla depresyonla ilişkili nörotransmitter olan serotonin düzeylerini etkileyen bir stres hormonu olan kortizol düzeylerini azaltabilmesi.

Uykuyu düzenlemeye yardımcı oluyor

Düşük uyku kalitesi diğer hastalıkların yanı sıra obezite, yüksek tansiyon ve depresyon ile ilişkilendiriliyor. Yoga yapanlar daha hızlı uykuya dalıyor, daha uzun uyuyor ve sabahları daha iyi dinlenmiş hissediyor. Yoganın uyku ve uyanıklığı düzenleyen bir hormon olan melatonin salgılanmasını arttırdığı gösteren çalışmalar da mevcut.

Her gün 15-30 dakika yoga yapın

Düzensiz yeme davranışları olan ve olmayanlar için yoga yoluyla farkındalık uygulamak sağlıklı beslenme alışkanlıklarının gelişmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, her gün sadece 15-30 dakikalık yoga yapmak, esnekliği ve dengeyi artırarak performansını yükseltmek isteyenler için büyük bir fark yaratabilir.