Stil illüzyonu: Doğru parçalarla göbek nasıl gizlenir?

Düz renkler tercih edin

Desenler ve bol renkler sizi olduğunuzdan iri gösterebilir. Öte yandan sorunlu bölgelerin daha da ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle karın bölgenizdeki fazlalıkları gizlemek istiyorsanız tercihinizi düz renklerden yana kullanabilirsiniz.

Düz renkleri tercih edin dediysek de siyahlara bürünün demiyoruz. Düz ve koyu renkli parçaları üstte kullanın, alt tarafta ise canlı renklerden yardım alın.

Bol kesim parçalar

Bol tişörtler sorunlu bölgeleri gizlemede en kurtarıcı parçalardır. Bunun yanı sıra boyfriend gömlekler hem oldukça tarzdır hem de fazlalıkları gizlemeye yardımcı olur. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta; bol kesim parçaları abartmamak ve ince görüneyim derken tüm hatlarınızı yok etmemek olmalıdır. Boyfriend gömleği vücudunuzu tam saran bir jean ile kombinleyebilirsiniz.

Bol tişörtlerinizi de asimetrik kesim etekler, şortlar ve pantolonlar ile tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda elbise tercihleriniz de uzun boydan yana olmamalı. Bol kesim ama mini elbiseler tercih edin. Dikkati bacaklara vererek karın bölgenizdeki yağları gizleyebilirsiniz.

Detaylar size göre değil

Eğer karın bölgeniz sorunlu ise uzak durmanız gereken şeylerin başında beli kemerli parçalar yer alıyor. Aynı zamanda karın ve bel bölgesi desenli kıyafetler de yanlış seçim olacaktır. Beli kemerli, desenli parçalar tüm dikkati o kısma çekecek, göbeğinizi gizlemeyi imkansız hale getirecektir.

Yüksek bel hayat kurtarır

Düşük bel bize göre zaten sağlıksız bir parça. Beli ince, göbeği dümdüz olanlarda dahi çok şık durduğunu düşünmüyoruz. Hele ki karın bölgeniz sorunlu ise düşük bel pantolonlar bu sorunu direkt ortaya çıkaracaktır. Aşırı olmamak kaydıyla yüksek bel tasarımlar hem daha konforlu hem de kamufle yeteneği yüksektir.