Spor Tutkunlarının Festivali Sweat Fest, Heyecanı Dijital Dünyaya Taşıyor 

2017 yılından bu yana pek çok farklı branştan binlerce sporseveri, sağlıklı yaşam ve eğlence çatısı altında toplayan spor festivali Sweat Fest, dördüncü yaşına yepyeni bir formatla giriyor. Sosyal izolasyon günlerinde; 'Sweat Fest Live' ismini alan yeni nesil Sweat Fest, 25 Mayıs Pazartesi günü Zoom üzerinden gün boyu sürecek birbirinden renkli etkinlikler ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

Sweat Fest Live’da Kerem Bürsin, Barış Yücealpan, Aslışah Alkoçlar, İlker Çağlayan ve Ayşe Köroğlu gibi ünlü isimler ve markalar tarafından hazırlanan çok özel etkinlikler de yer alacak.

Sweat Fest Live’a katılan spor ve sağlıklı yaşam tutkunları 5 farklı Zoom odasında çeşitli branşlarda yapılan antrenmanlar sayesinde gün boyu spor yapabilecekler. Enerjinin hiç düşmeyeceği Sweat Fest Live’a katılmak isteyen herkes ücretsiz olarak @sweaterscommunity Instagram adresinde duyurulacak Zoom linki ile dijital spor festivaline giriş yapacak.