Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyunun hazırlanışı ve kullanımı

Soğanda A, B, C, E vitaminlerinin yanı sıra fosfor, kalsiyum, sodyum, iyot, magnezyum ve potasyum mineralleri içeriğinde bulundurur. Bu özellikleriyle soğan suyu sağlığa pek çok fayda sağlar.

Soğan Suyunun Faydaları Nelerdir?

Soğan suyu içerisinde farklı vitaminleri barındırdığı için doğal antibiyotik olarak bilinir ve yaraları, iltihapları tedavi etmede kullanılır. Bunun yanı sıra son dönemlerde oldukça aranan soğan suyunun faydaları şu şekildedir;

- Soğan suyu oldukça iyi bir idrar söktürücüdür.

- Soğan suyu sindirimin kolaylaştırılmasına da yardımcı olur. Özellikle mide problemleri yaşayan kişiler soğan suyu ile daha sağlıklı bir mideye sahip olabilirler.

- Soğan suyu bağırsakların hareketlerini artırarak, müshil etkisi göstermektedir.

- Soğan suyu düzenli tüketildiğinde kan şekerinin dengelenmesini ve düşürülmesini sağlar.

- Soğan suyu sayesinde cilt yüzeyindeki yaralar kısa sürede iyileşebilir.

Soğan Suyu Nasıl Hazırlanır?

Soğan suyu kürü için özellikle kahverengi soğanları tercih etmek gerekir. Hijyenik olması açısından soğanları sirkeli bir suda yıkamak gerekir. Ardından ise bir adet kuru soğanı dörde bölmelisiniz. Orta boy bir tencereye bölünen soğanları atarak, üzerine 2 bardak klorsuz su ilave ederek kaynatın. Yaklaşık 5 dakika soğanları kaynattıktan sonra soğan suyunu süzün. Soğan suyu hazır olduğunda ılınması için bekleyin ve ondan sonra tüketin.

Soğan Suyu Ne Sıklıkla Kullanılır?

Soğan suyu hazırlandığı andan itibaren öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak 15 gün boyunca içilmelidir. Soğan suyu kürü 15 gün düzenli içildikten sonra 6 ay ara verilmeli ve 15 gün daha düzenli olarak içilmelidir.

Soğan Suyu Neye İyi Gelir?

Soğan suyu, vücudun her organına ve bölgesine iyi gelen bir içecektir. Saç sağlığı ve bitlerin yumurtlamasını önlemek için soğan suyundan faydalanabilirsiniz. Güçlü bir antioksidan içeriği bulunan soğan suyu cildin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur. Ayrıca kırışıklıkların giderilmesini de sağlar.

Soğan suyundan elde edilen kür ile ameliyat izleri büyük ölçüde giderilir. Ayrıca akne ve sivilce oluşumu da engellenir.

Saçlarda uzamayı daha verimli ve hızlı hale getirir. Kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle bağışıklık sistemi ile ilgili sık rahatsızlanan kişilerin mutlaka soğan suyu kürü tüketmesi gerekir.

Antioksidan bakımından zengin olan soğan suyu sayesinde astım ve alerjik rahatsızlıklardan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Kalp ve damar rahatsızlıklarının önlenmesine de yardımcı olur.

Soğan suyu, içerisinde yüksek miktarda antioksidan içeriği için öncelikle vücutta bulunan ödemin kolaylıkla atılmasına yardımcı olur. Ayrıca vücuda biriken toksinler de soğan suyu sayesinde atımı daha kolay şekilde olur.

Soğan suyu güçlü bir yağ yakıcıdır. Vücutta bulunan yağların yakımını hızlandırır ve böylece kilo verilmesini de kolaylaştırır. Soğan suyu ile zayıflamak isteyen kişilerin özellikle aç karnına soğan suyu içmesi gerekir. Dozunu aşmadıktan zayıflamak için soğan suyu tüketilebilir.