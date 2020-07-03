Sivrisinekleri Uzaklaştıran 5 Harika Bitki
"Sivrisinekler özellikle yaz aylarında hayatımızı tam bir kabusa çevirebiliyor. Sivrisinekleri, evinizde bakabileceğiniz bazı bitkiler ile uzaklaştırabilirsiniz. İşte sineksavar 5 harika bitki!"
Lavanta
Lavanta, enfes kokusu ile bilinen bir bitkidir. Bize harika gelen lavanta kokusunun sinekleri çok rahatsız ettiğini biliyor musunuz? Evinizde bakacağınız lavanta ile hem evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilir hem de sinekleri uzaklaştırabilirsiniz.
Fesleğen
Fesleğenin sineklerin uzaklaşmasına yardımcı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Fesleğeni güneş gören bir yerde bakmayı ve düzenli olarak su vermeyi ihmal etmeyin. Büyüdükçe de koparıp kendinize enfes pesto sos yapın!
Melisa
Melisa, ağrıları hafifletici ve rahatlatıcı etkisi ile bilinir. Şifalı bir bitki olan melisa sinekleri uzaklaştırmada da bir hayli etkilidir.
Nane
Taze nanenin kokusunu kim sevmez ki... Salatalara, yemeklere lezzet veren bu harika bitki sinekleri de uzaklaştırıyor. Naneyi büyük ve geniş bir kaba ekmelisiniz. Çünkü bu bitki bir hayli çabuk büyür.
Biberiye
Biberiye de evdeki sinekleri uzaklaştıran bitkilerden biridir. Öte yandan yapılan araştırmalar, biberiyenin kokusunun hafızayı güçlendirdiğini ve konsantrasyonu arttırdığını ortaya koydu.