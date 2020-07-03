Sivrisinekleri Uzaklaştıran 5 Harika Bitki

Lavanta

Lavanta, enfes kokusu ile bilinen bir bitkidir. Bize harika gelen lavanta kokusunun sinekleri çok rahatsız ettiğini biliyor musunuz? Evinizde bakacağınız lavanta ile hem evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilir hem de sinekleri uzaklaştırabilirsiniz.

Fesleğen

Fesleğenin sineklerin uzaklaşmasına yardımcı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Fesleğeni güneş gören bir yerde bakmayı ve düzenli olarak su vermeyi ihmal etmeyin. Büyüdükçe de koparıp kendinize enfes pesto sos yapın!

Melisa

Melisa, ağrıları hafifletici ve rahatlatıcı etkisi ile bilinir. Şifalı bir bitki olan melisa sinekleri uzaklaştırmada da bir hayli etkilidir.

Nane

Taze nanenin kokusunu kim sevmez ki... Salatalara, yemeklere lezzet veren bu harika bitki sinekleri de uzaklaştırıyor. Naneyi büyük ve geniş bir kaba ekmelisiniz. Çünkü bu bitki bir hayli çabuk büyür.

Biberiye

Biberiye de evdeki sinekleri uzaklaştıran bitkilerden biridir. Öte yandan yapılan araştırmalar, biberiyenin kokusunun hafızayı güçlendirdiğini ve konsantrasyonu arttırdığını ortaya koydu.