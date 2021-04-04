Sirke Nelere İyi Gelir, Faydaları Neler? İşte Sirkenin Yararları

Sirkenin dünyada 100'den fazla çeşidi var. Elmadan bala, ayvandan üzüme... Uzun yıllardır tüketilen bir gıda olan sirkenin şekeri dengelemeden kilo kontrolüne pek çok faydası bulunuyor. Ancak, doğru tüketilmediğinde fayda yerine zarar verebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, sirkenin faydalarını anlattı.

Sirkenin faydaları neler?

Sirke, içindeki asetik asit sayesinde besinlerin bozulmadan saklanmasını sağlıyor. Çünkü zararlı bakteriler yüksek asitli ortamlarda fazla yaşayamıyor. Sebze ve meyvelerin son yıkama suyuna sirke eklenmesi besin hijyenini sağlamada etkilidir. 1 litre suya 1 yemek kaşığı sirke koyduğumuz suda 5 dakika bekleterek sebze ve meyvelerin dezenfekte olmalarını sağlayabiliriz.

Yapılan bazı çalışmalara göre üç ay boyunca, her gün yemeklere eklenen 1 yemek kaşığı sirke, beden kitle indeksinde 0.4-0.7 puanlık azalmaya neden olabilir. Salata ve yemeklerinize her gün 1 yemek kaşığı sirke ekleyebileceğiniz gibi, bu miktarı suda seyrelterek de tüketebilir ve kilo kontrolünüz açısından fayda sağlayabilirsiniz. Ancak günde 1 kaşık sirke tüketimini obezitenin çaresi olarak görmemek gerek.

Milattan Önce 400’lü yıllarda, Hipokrat’ın akut enfeksiyonları ve yaraları iyileştirmek için sirkeyi kullandığı biliniyor. Artık tüm bakterilere karşı etkin olmadığı ortaya konsa da çok eski bir formül olarak bal ve sirke karışımı inatçı öksürüklere karşı hala kullanılıyor.

Sirkenin deride oluşan enfeksiyonlarda kullanımı enfeksiyona neden olan bakterinin türüne göre etkili olabilir. Fakat asitlik derecesinin yüksek olduğu ve tahriş etme kabiliyetinin olduğu da unutulmadan kullanılmalıdır.

Karbonhidrat içeren bir öğünden sonra tüketilen beyaz sirkenin vücudun verdiği glisemik cevabı anlamlı bir düzeyde düşürdüğünü ve insülin duyarlığını da belirgin ölçüde artırdığını gösteren çalışmalar var.

Glisemik indeks, yiyecek tüketiminden iki saat sonra kan şekeri seviyesindeki artışı gösteriyor. Glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler hızla kana karışarak şeker düzeyini etkiler. Vücudun verdiği glisemik cevabın düşük olması ise sağlık açısından daha faydalı. Kısacası bu çalışma sonuçları beyaz sirkenin kan şekeri düzeyinin dengelenmesine katkı anlamına geliyor.

Sirkenin içindeki asetik asitin, nişasta sindiren enzimlerle etkileşime girdiği için kan şekeri yönetimine yardımcı olmada da rol oynadığı düşünülüyor. Tüm bu özellikleri ile sirke diyabeti tedavi etmez ama belli bir miktarda kullanımı vücudun karbonhidratı daha iyi sindirmesine yardımcı olabilir.

Sirke bilinen en eski mayalı ürünlerden biri. Mayalanma sırasında açığa çıkan yararlı bileşikler, özellikle antioksidanlar sirkenin yine de bağırsak dostu bir besin olmasına yetiyor. Bağırsak floramızı güçlendirmek, bağışıklığımızı yüksek tutmak için beslenmemizde sirkeye de yer vermemiz gerekiyor.

Tüketirken bunlara dikkat!

Birçok faydası olsa da sirke tüketiminde dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Sürekli sirke kullanmak diş minesinin yıpranmasına neden olabilir. Böbrek hastalığı olanlar düzenli sirke tüketmemeli. Ülser, reflü, gastrit gibi sindirim sistemi rahatsızlığınız varsa sirkeden uzak durmalısınız. Herhangi bir sağlık probleminiz olmasa bile kesinlikle sirkeyi doğrudan kullanmayın! Mutlaka su ile seyrelterek tüketin.