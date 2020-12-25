Sex And The City Geri mi Dönüyor?

1998'de yayınlanmaya başlayan ve 2004 yılına kadar tam 6 sezon boyunca izleyicisiyle buluşan efsane dizi Sex and the City'nin yeni bölümlerinin çekileceği dedikodusu yayılmış durumda!

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon ve Kim Cattrall'ın başrolü paylaştığı dizi, iddialara göre özel tek bir sezonla yeniden ekranlarda olacak.

Dizinin başrollerinden olan ve aynı zamanda yapımcı olarak da yer alan Sarah Jessica Parker, geçtiğimiz eylülde dizi için yeni bölümler yapmakla ilgilendiğini söylemişti.

Parker, "Hepsinin şu anda nerede olduğunu görmeyi çok isterim. Meraklıyım bu konuda; son filmden bu yana dünyada çok fazla şey değişti. Teknoloji ve sosyal medya gibi… Seksüel politika da buna dahil tabii ki. #MeToo ve Time's Up hareketleri gibi… Bence Carrie Bradshaw duygularını ve düşüncelerini paylaşmak için şu anda oldukça hevesli olurdu" ifadelerine yer vermişti.

Kim Cattrall sıcak bakmıyor

Dizide iki yakın arkadaşı canlandıran, Carrie Bradshaw karakterine hayat veren Parker ile Samantha Jones'u canlandıran Kim Cattrall'ın gerçek hayatta aralarının pek de iyi olmadığı, dizi setinde kavga ettikleri ortaya çıkmıştı.

İddialara göre, Kim Cattrall Sex and the City'nin yeniden çekilmesine pek sıcak bakmıyor. Catrall ve Sarah Jessica Parker'dan ise henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.