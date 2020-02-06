Seni Seviyorum Demenin Farklı Yolları!

Romantizmi bir üst seviyeye taşımak için hazırlanmış tasarımlar Pandora Sevgililer Günü koleksiyonunda. Hediye olarak ister zarif ve klasik bir çift kalpli küpe ister güller ve yüzükler seçmiş ol, yılın en romantik gününde aşkını kalpler ve ışıltılı taşlarla bezeli mücevherlerle kutla!

Klasik kalp figürüyle gerçek romantizmini aktaran, parıltılı klips charm’lar Pandora Reflexions bilekliklerde göz kamaştırıyor. Kalp şeklinde tasarlanan 925 ayar gümüş ve Pandora Rose bilekliklerin bir yüzü taşlarla süslü ve diğer yüzü kabartmalı Pandora logosu ile taçlandırıldı.

Arkadaşlık kutlaması!

Sevgililer Günü’nden bir gün önce, 13 Şubat’ta kutlanan 'Galentine’s Day'de kendinize ve arkadaşlarınıza duyduğunuz sevgiyi kutlayın! 'Valentine' nasıl ki sevgili anlamına geliyorsa, ilk harfi değiştirilerek kullanılan 'Galentine' ise yakın arkadaşlar için kullanılıyor.

Pandora’nın 2020 Sevgililer Günü koleksiyonu, sevgi kavramını genişleterek tüm kusurlara rağmen sevginin kapsayıcı özelliğini vurguluyor.

Yeni koleksiyon sevginin tüm formlarına gönderme yapıyor. Özel ışıltılı kalp kolye uçları, küpeler, yüzükler ve charm’lar gerçek sevgiyi kucaklıyor.