Şeftali besin değerleri: 1 şeftali kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

Şeftali, içeriğinde bulunan beta karoten miktarı sayesinde göz sağlığına katkıda bulunan meyvelerden biri olmaktadır. Ayrıca sindirim sistemi, böbrek hastalıkları ve kalp hastalıkları içinde faydaları oldukça fazla olarak belirtilmektedir. Cilt sağlığı ve güneş lekeleri içinde kullanılmaktadır.



Şeftali Besin Değerleri: 1Şeftali Kaç Kalori?



Şeftali meyvesi kalori miktarı: 100 gramında 39 kcal bulunan şeftalinin bir porsiyonunda yaklaşık 47 kalori bulunmaktadır.



Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?



Şeftali meyvesinde bulunan besin değerleri: 100 gramda 9.5 g Karbonhidrat ve 0.9 g Protein değerlerine sahip olmaktadır