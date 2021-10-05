Şeftali besin değerleri: 1 şeftali kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..
"Yaz mevsimi meyve ve sebze bakımından oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olmaktadır. Yaz mevsimine özgü olan meyvelerden biri de şeftali olmaktadır. Kendine has kokusu ve tadı ile şeftali genellikle herkes tarafından sevilerek tüketilmektedir. Şeftali meyvesi C vitamini bakımından oldukça zengin olmaktadır. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidan ile tam bir şifa deposu olarak ifade edilmektedir. Peki, şeftali besin değerleri nelerdir? 1 şeftali kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri nelerdir tüm detayları ile derledik."
Şeftali, içeriğinde bulunan beta karoten miktarı sayesinde göz sağlığına katkıda bulunan meyvelerden biri olmaktadır. Ayrıca sindirim sistemi, böbrek hastalıkları ve kalp hastalıkları içinde faydaları oldukça fazla olarak belirtilmektedir. Cilt sağlığı ve güneş lekeleri içinde kullanılmaktadır.
Şeftali Besin Değerleri: 1Şeftali Kaç Kalori?
Şeftali meyvesi kalori miktarı: 100 gramında 39 kcal bulunan şeftalinin bir porsiyonunda yaklaşık 47 kalori bulunmaktadır.
Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?
Şeftali meyvesinde bulunan besin değerleri: 100 gramda 9.5 g Karbonhidrat ve 0.9 g Protein değerlerine sahip olmaktadır