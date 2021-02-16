Sedir Ağacı Nasıl Yetişir? Sedir Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Sedir ağaçları çamgillerden oldukları için iğne yapraklara sahip olmaktadırlar. Ortalama ömürleri ise 1000 yıl kadar olan ağaçların 2000 yaşına kadar yaşayanları da bulunmaktadır. İdrar yolları iltihabı ve sivilce gibi problemler için çözüm olan sedir ağaçları sağlık amacı ile yetiştirilmektedir.



Sedir Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Doğada kendiliğinden yetişen ağaçlardan biri olmasına rağmen günümüzde sağlık sektöründe kullanıldığı için yetiştiriciliği yaygın olarak görülmektedir. Sedir ağacını yetiştirmek için ise şu adımların atılması gerekmektedir.

Sedir ağaçların yetişebilmesi için gerekli olan iklim şartları ılıman iklimler olmaktadır.

Soğuk havalara ve dona karşı çok fazla dayanıklı değiller,

Sedir ağacının tohumunun çimlenme süresi ise yaklaşık olarak 20 gün olmaktadır.

Ağacın yetiştirilmesi sırasında en fazla potasyuma ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple de bu yönde gübrelemenin yapılması gerekmektedir. Azot talebi ise az olan ağaç özellikle azottan korunması gerekmektedir.

Ağacın bakım işlemlerinin sonbahar aylarında yapılması uygun olmaktadır.

Ağacın bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta canlı dalların kesilmemesi ve uzamasını engelleyecek budamalardan kaçınılması olmaktadır.

Budama işleminin kesinlikle yapılmaması gereken dönemleri ise üreme ve kozalaklaşma dönemleri olmaktadır.

Yaprak ve kozalak toplama dönemlerinin dışında bu bölümleri toplanmamalıdır. Ayrıca sedir ağaçlarını yaprakları dallarında 5 sene kadar kalabilmektedir.

Uygun toprak yapısı ve iklimde kendi kendisini yenileme özelliğinin bulunması sebebi ile çok fazla bakım gerektirmeyen ağaç türlerinden birisi olmaktadır.

Kozalak dökülme zamanlarında dökülen kozalakların toplanması gerekmektedir. Bu dönemde ağaca zarar verecek işlemlerden uzak durulması gerekmektedir.

Güneşlenme süresi uzun olan yerlerde daha fazla verim alındığı görülmektedir.

Ayrıca toprak yapısı olarak kumlu toprakları sevmektedir.

Sedir ağacının üç farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitleri ise; Himalaya, Atlas ve Lübnan sediri olmaktadır.

Himalaya sedir ağaçları 50 metreye kadar uzayan ve 3 metre çapına ulaşabilen ağaçlar olmaktadır. Çeşitlerine oranla daha büyük yaprak ve kozalaklara sahip olurlar. Yaz mevsimlerinin daha serin geçtiği ancak sıcak ve nemli ortamlarda yetişmektedir.

Atlas sedir ağaçları ise Toroslarda da yetişen bir orman ağacı türü olmaktadır. Nemli ve derin toprakları sevmektedir. Açık kahverengi kozalakları ile karakterize olmaktadır.

Lübnan sedir ağacının kökenleri Toros sedirine dayanmaktadır. Fazla yağış ve nemden hoşlanmamaktadır.

Türkiye'de En Çok ve En İyi Sedir Ağaçları Nerede Yetişir?



Türkiye'de sedir ağaçlarının yetişmesine en uygun bölge Akdeniz olmaktadır. Özellikle Toros bölgesinde yetişmektedirler.