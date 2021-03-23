Sedef Hastalığı Nedir, Nasıl Geçer? Sedef Hastalığında Bu Aylara Dikkat!

Sedef hastalığı adını deride oluşan beyaz kepeklerden alır. Kepeklerin rengi, sedef renginde olduğundan halk arasında bu hastalığa sedef hastalığı adı verilmiştir.

Hastalık özellikle sonbahar ve kış aylarında daha sık görülmektedir. Güneşli günlerin hâkim olduğu yaz ayları ise sedef hastaları için rahat geçer. Normalde deri yaklaşık 1 ayda kendini yenilerken, sedef hastalığında bu süre birkaç güne kadar inmiştir ve ölü deri hücrelerindeki artış kalın tabakalar oluşturmakta ve tabakalar kabuk şeklinde dökülürler.

Sedef hastalığının belirtileri

- Özellikle diz ve dirsek bölgelerinde yer alan sedef rengi pullanma ve kabuklanmalar. Bunlar saçlı deri ekstremitelere ve genital bölgeye de yayılabilir.

- Çocuklarda saçlı deride kabuklanma ve aşırı kepeklenme

- Tırnaklarda kalınlaşma ve sarı renk oluşumu, tırnak çevresinde ise şişlik ve kızarıklıklar

- Ciltte kızarıklık, kabuklanma, kuruluğun yanı sıra yanma hissi, kaşıntı ve kanamalar

- Eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklık

Sedef hastalığı neden olur?

Sedef hastalığı en çok keskin kenarlı kızarık, üzeri kepekli plak formunda ortaya çıkar. Bunun yanında tüm vücutta kızarıklık ve kepeklerle seyreden veya içi iltihaplı gibi sivilceye benzeyen kabartılarla görülen türleri de bulunuyor.

Sedef hastalığı genetik midir?

Sedef hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik olarak yatkın bireylerde çevresel faktörlerin etkisiyle bağışıklık sisteminin sıra dışı olarak çalışmasıyla ortaya çıkar. Ailesel yatkınlığı olan kişilerde daha sık görülür.

Sedef hastalığı aynı aile içindeki bireylerde görülebilir, ancak bazen kuşak atlayabilir. Sedef hastalığı bunun haricinde bireyden bireye geçmez, bulaşıcı değildir.

Kaç çeşit sedef hastalığı türü vardır?

Sedef hastalığı çok değişik şekillerde karşımıza çıkabilir. En sık keskin kenarlı kızarık, üzeri kepekli plak formunda gözlenir. Bunun yanı sıra tüm vücutta kızarıklık ve kepeklerle seyreden veya içi iltihaplı gibi sivilceye benzeyen kabartılarla görülen türleri de vardır.

Sedef hastalığının tedavisi

Tedavi için öncelikle cildin sürekli olarak kurumasının engellenmesi gerekir. Ayrıca kızarıklığa ve kalınlaşmış belirtilere yönelik çeşitli krem ve merhemler kullanılır.

Ağızdan verilecek kaşıntı giderici haplar ise tedaviye yardımcıdır. Hap ya da sıvı halde alındığında, oral sistemikler, iltihaplanmayı azaltmak için bağışıklık sisteminin bir kısmına veya tümüne etki ederek çalışır.

Sedef hastalığı bakımı

Sedef hastalarından uzmanlar tarafından günlük yaşamlarında deri PH’ına uygun temizleyiciler ve şampuanlar kullanmaları ve vücutlarını mutlaka nemlendirmeleri tavsiye edilir.