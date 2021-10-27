Sarı kantaron otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Sarı kantaron otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Sarı kantaron otu, kantarongiller familyasına ait olan dünyan her alanında bulunabilen ottur. Bitkilerin kullanımının artmaya başlamasıyla değerlenen sarı kantaron otu, insan bünyesinde olumlu birçok faydaya sahiptir.

Sarı Kantaron Otu Nedir?

Tarihi eski Yunan dönemine kadar dayanan sarı kantaron otu, özellikle savaş dönemlerinde yara iyileştirici olarak kullanılmıştır. Yeşil gövdesi ve sarı çiçekleriyle tanınabilen sarı kantaron otu, depresyon sorununa iyi gelmektedir. Modern tıp alanında kullanımının uygun olup olmadığı üzerinde araştırmalar henüz sürmektedir.

Sarı Kantaron Otu Ne İşe Yarar?

Sarı kantaron otunun sağlık için işe yaradığı kolaylıkla söylenebilir. Deri üzerinde yer alan bakteri ve mikropların temizlenmesinde sarı kantaron otu çok yararlıdır. Alternatif tıpta kullanımı devam etmektedir.

Sarı Kantaron Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Sarı kantaron otu, Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'da yetişebilen bitki türlerinden birisidir. Ülkemizin bazı bölgelerinde doğada bulunur. Bazı bölgelerimizde yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Sarı Kantaron Otu Hangi Mevsimde Olur?

Uzunluğu 80 santimetreye kadar ulaşan sarı kantaron otu yaz mevsiminde çiçeklerini açmaya başlar. Bu mevsimde toplanması önerilen sarı kantaron otuna, yol kenarlarında ve kurak bölgelerde sıkça rastlanılabilir.

Sarı Kantaron Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Sarı kantaron otu her bölgede yetişme özelliği bulunan ot türlerinden biridir. Yetiştiriciliği kolayca yapılmaktadır. Bahçe veya tarlalarda yetiştirilmesi mümkündür.

Sarı Kantaron Otu Nasıl Kullanılır?

Sarı kantaron otunun kullanımı genel olarak kaynatılmasıdır. Otun çiçekleri kurutulduktan sonra demlenmek üzere tüketilmektedir. Taze olarak tüketilmesi önerilmez.

Sarı Kantaron Otu Kullanımı

Sarı kantaron otunu kullanmak istiyorsanız izlemeniz gereken adımlar oldukça basittir. 1 bardak suyu kaynatır. Arından içerisinde kurutulmuş ve toz haline getirilmiş kantaron otundan 1 çay kaşığı ekleyip, 5 dakika bekleyip içmeye başlayabilirsiniz.

Sarı Kantaron Otu Faydaları Nelerdir?

Romatizma ağrılarında sarı kantaron otunun kullanımı tavsiye edilmektedir.

Mide duvarını koruyucu etkileri olduğu belirtilmiştir. Mide asidinin, mide içi ve yemek borusuna zarar vermesini engelleyici görevleri bulunur.

Ciltte oluşan renk bozukluklarını düzeltmek için sarı kantaron otunun kullanılması önerilir.

Beynin gelişmesinde destekleyici görev görür. Ayrıca hafıza güçlendirici olduğu söylenebilir.

Sarı kantaron otunun cilt üzerinde gençleştirici etkilerini olduğunu söylemek mümkündür.

Kronik sorunu olan kişilere tavsiye edildiği söylenebilir. Gün içindeki yorgunlukların azaltılmasında sarı kantaron otunun kullanımı mümkündür.

Ödem riskini azaltıcı etkisinden dolayı kilo vermeye yaradığı söylenebilir.

Sarı Kantaron Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Sarı kantaron otu önemli yararlara sahip bitkidir. Mide üzerinde çok önemli yararları olduğu bilinmektedir. Sindirim sisteminin tamamına iyi geldiği söylenebilir.

Sarı Kantaron Otu Zararları Var mıdır?

Sarı kantaron için en önemli husus aşırı tüketilmemesidir. Aşırı tüketildiği durumlarda yan etkiler kendilerini gösterebilirler.

Yaygın yan etkisi başın ön bölümünde yaşanan ağrıdır.

Karın ağrısı ve mide bulantısı sarı kantaron otunun yan etkileri arasındadır.

Sarı kantaron otu çocuklar için önerilmez. Kronik rahatsızlık sahibi olanlar, hamile ve gebeler tüketmemelidir. Bitkilerin geneline alerjisi olanların doktor izni olmadan tüketmemeleri gerekir.

Sarı Kantaron Otu Nerede Satılır?

Sarı kantaron otunun satıldığı yer aktar marketlerdir. Bu aktar marketler dışında bitkisel ürünleri yelpazesinde bulunan güvenli internet sitelerinden temin edilebilir. Buralarda bulunamıyorsa uzmanlardan temini için yardım istenebilir.