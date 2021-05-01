Şakayık Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Şakayık Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Şakayık çiçeği sadece güzelliği ile değil insan sağlığına sunduğu önemli katkılarıyla da dikkat çekici bir çiçek olma niteliğine sahiptir.

Şakayık Çiçeği Nedir?

Şakayık çiçeği; düğünçiçeğigiller ailesine mensup bir çiçek türü olup otsu yahut gövdesi odunlaşmış bir yapıda olan çok yıllık bir bitki türüdür. Çiçeğin yaprakları ise üç parçalı ve her bir parça tekrar üç parçadan oluşur. Parçaları meydana getiren yan yapraklar yumurta yahut mızrak biçiminde, kenarları bütün, üst bölümü koyu ve alt bölümü açık yeşil renklidir. Bitkinin çiçekleri; pembe, kan kırmızısı yahut kırmızı renkte olmakla birlikte ortasında sarımsı bir yığın döllenme tozlukları bulunur. Şakayık çiçeğinin pek çok çeşidi bulunmaktadır.

Şakayık Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Şakayık bitkisi bulunmakta olduğu ortam sıcaklığında gelişimine göre değişiklik isteyen bir bitki olma özelliğine sahiptir. İlkbahar mevsimine kadar çiçeksiz bir dönem geçirir ve bu döneminde soğuğu doyasıya yaşamayı isteyen bir bitkidir. Ancak bu bitki çiçeklenmeye başladığı dönemde sıcak havaya gereksinim duyar.

Her ne kadar sıcağı seviyor olsa da güneşe dik bir açıyla maruz kalmayı sevmeyen bir bitkidir. Bu sebeple yarı güneşli ortamlarda bulundurulması faydalı olacaktır. Şakayık çiçeğinin sulanma aralığı toprak nemi kontrol edilerek belirlenmelidir. Çiçeğin toprağı günlerce kuru bir şekilde kesinlikle kalmamalıdır.

Şakayık bitkisi humuslu toprakta oldukça iyi bir gelişim gösterir. Bunun beraberinde nemli toprakları da çok sever. Ancak suyu bünyesinde tutan killi toprak bitki için uygun değildir bu yüzden bitkinin gelişimi için kullanılacak olan toprağın drenajının iyi olması önemlidir.

Bitki, sık yer değiştirmelerden hoşlanmaz. Bu bakımdan çiçek için en uygun yerin seçimi önemlidir. Aksi takdirde yapraklarını döker ve gelişimi olumsuz etkilenir.

Şakayık Çiçeği Nasıl Ekilir?

Şakayık bitkisi nemli ve organik madde yönünden zengin olan, suyu iyi akıntılı toprakları sever. Tohumu ile üretimi yapılan şakayıklar bu yöntem vasıtasıyla yetiştirildiklerinde beş altı yıl sonra çiçek açma eğilimi gösterirler. Bitkinin daha kısa olan bir süre içinde çiçek açması için ise üretiminin etli kök yumrularıyla yapılması gerekir.

Etli kök yumruları toprak üzerinde 60 cm. genişlikte açılmış durumdaki derin ocaklara yani çukurlara konulan iyi bir şekilde yanmış çiftlik gübresi kompozit gübreyle zenginleştirilmiş nitelikteki toprağa: çok fazla derine olmamak şartıyla eylül; aylarında veya ilkbaharın ortalarında ekilir.

Çiçeğin ekiminin yapılırken olması gereken ocak aralığı ise 6090’ar cm. olmalıdır. Şakayık bitkisinin bir yerde iyice yerleşerek gelişme göstermesi uzun yıllar alır. Bu sebeple mecbur kalınmadıkça bitkinin yerinin değiştirilmemesi önemlidir.

Şakayık Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Şakayık çiçeği, tohum kullanılarak çoğaltılabilen bir bitkidir ancak bu işlem çok zor olmakla birlikte uzun süren bir işlemdir. Şakayık çiçeğinin çoğaltılmasında aşılama yöntemiyle de bir seçenek oluşturmaktadır.

Şakayık Çiçeği Nasıl Sulanır?

Şakayık çiçekleri sulanırken öncelikle toprağının nemi kontrol edilmelidir. Toprağı nemli ise sulama işlemi bir sonraki güne bırakılmalıdır. Çok fazla su kullanımı bitkiye zarar verebilir. Ayrıca toprağının uzun süre kuru kalmamasına da özen gösterilmesi önemli bir konudur.

Evde Şakayık Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir Mi?

Şakayıklar, dirençli ve yıllarca dayanıklılığını koruyabilen bitkiler olduklarından bir çiçek olarak yetiştiriciliği nispeten kolaydır. Bu bakımdan evlerde de sıklıkla saksılarda yetiştirilebildiği için evde yetiştiriciliği yapılabilecek türden bir çiçek olarak değerlendirilebilir.

Şakayık Çiçeği Latincesi

Şakayık çiçeği bir başka adıyla yaban gülünün Latince ismi ”Paeonia turcica” olan sembol bir çiçektir.

Şakayık Çiçeği Özellikleri

- Şakayık bitkisinin çiçekleri genellikle yarı katmerli veya katmerli biçiminde görülür.

- Ortak şekilde güzel bir koku yayarken özellikleri birbirinden farklılık gösterir.

- Nisan ve mayıs aylarında çok daha fazla çiçek açar.

- Çok yavaş büyüyen bir yapıya sahiptir.

- Kesme ile beraber bahçe çiçekliği noktasında çok fazla tercih edilen bitki türlerindendir.

- Pembe, sarı, krem ve beyaz renkler üzerinde değerlendirilebilmektedir.

- Rakım bakımından yüksek bölgelerde yetişir.

- Türkiye'de de bir hayli fazla bölgede yetişen bir çiçek türüdür.

Şakayık Çiçeği Faydaları

Şakayık çiçeği de doğadaki birçok bitki gibi önemli şifa kaynaklarından biri olma özelliği taşıyor. Bir tatlı kaşığı kadar şakayık çiçeği demliğe konup üzerine de 300-500 ml kadar kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika kadar bir süre demlemeye bıraktıktan sonra süzülüp düzenli olarak içildiğinde, insan vücuduna pek çok faydalar sağlar. Şakayık çiçeğinin sağladığı faydalar ise şöyledir:

- Dinmeyen kanamaları durdurucu bir etkiye sahiptir.

- Temreye sürüldüğü vakit giderici etki gösterir.

- Boğaz ağrıları için yapılan gargarası çok önemli fayda sağlar.

- Verem hastalığına çok iyi gelir.

- Sara (Epilepsi) hastalığına faydalı bir bitkidir.

- Boğmaca ve öksürükte şikayetleri giderici bir etkisi görülür.

- Nikris ve kramp şikayetlerine önemli ölçüde faydalıdır.

- Sinirleri yatıştırıcı bir etkisi vardır.