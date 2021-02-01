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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Sağlıklı Kilo Vermek İçin 7 Tüyo
Diyet Rehberi

Sağlıklı Kilo Vermek İçin 7 Tüyo

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Sağlıklı Kilo Vermek İçin 7 Tüyo
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"Toplum olarak yanlışımız kilo problemini estetik sorun olarak görmemiz. Asıl doğru olan ise fazla kilolarınızın sağlığınızı tehdit eden bir problem olarak görmektir. Önemli olan uygulayacağınız sağlıklı beslenme programını yaşamınızın devamında da uygulamak. Diyetisyen Ferdi Öztürk, sağlıklı kilo vermenin yollarını anlatıyor."

1. Kahvaltı edin

Kahvaltı günün en önemli öğünü. Özellikle zayıflamak isteyenler mutlaka güne kahvaltı ile başlamalı. Örnek protein olan yumurta, tam tahıllı ekmek ,zeytin ve posa bakımından zengin yeşilliklerle kahvaltı edebilirsiniz. Klasik kahvaltıdan sıkılanlar için yoğurt ve yulaf şeklinde kahvaltı tercih edebilirsiniz.

2. Sağlıklı yağları tercih edin

Bilinenin aksine yağlar kilo aldırmaz. Sağlıklı yağ seçimi yaparsak daha iyi yağ kaybı sağlarız. Yağlar vücutta vitamin emiliminde ve dolaylı yoldan kişinin sağlıklı kilo kaybetmesinde çok önemlidir. Ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı kuruyemişlerden alacağımız yağlar önemlidir. Yemeklere katacağımız yağ olarak zeytinyağı tercih edilmelidir.

3. Protein tüketin

Burada demek istediğim protein diyeti yapmak değil. Günlük sağlıklı beslenme tablosunda besinlerden gelen enerjinin %15-20’sinin protein grubundan sağlanmasıdır. Kaliteli protein kaynakları olan  süt, yumurta, tavuk göğsü, peynir ,et, kurubaklagil grupları beslenme düzenimize eklenmelidir. Proteinli gıdaların glisemik indeksi düşüktür ve uzun süre tokluk sağlayarak acıkmanızın önüne geçer. Ayrıca kas hacminin artmasını sağlar ve daha hızlı ve kaliteli yağ yakımına destek olur.

 4. Akşamları sebze tüketin

Sebzeler kalorisi düşük besin grubundandır. Ayrıca posa oranı yüksek, bağırsak dostu, tok tutan ve mideyi yormayan besinlerdir. Akşam yemeklerinde tüketilen sebzenin sindirİmi et grubuna göre daha kolaydır. Akşam yemeklerinde sebze tüketmek kişinin zayıflamasına doğrudan yardımcı olur.

5. Egzersiz yapın

Egzersiz kilo verimine doğrudan katkı sağlar, yağ hücrelerinin küçülmesine, kas hacminin artmasını sağlar. Ayrıca kişinin hem fiziksel hem ruhsal olarak kendini iyi hissetmesini sağlar. Zayıflama  yakılan kalorinin alınan kaloriden fazla olmasıdır. Ne kadar çok kalori açığı oluşturursak egzersiz ile o kadar daha kaliteli zayıflarız.

6. Su içerek sağlıklı zayıflayın

Su vücut için en önemli kaynaktır. Besinlerin sindirilebilmesi, dolaşımın sağlanması, vücuttan atıkların düzgün bir şekilde atılması için su olmadan olmaz. Bazen açlık hissederseniz su içip biraz bekleyelim. Eğer açlık duygusu yok oluyorsa bu açlık değil  susamışsınız demektir. Vücutta yağ yakımının  sağlanabilmesi için su gereklidir. Eğer hiç su içmeden zayıflıyorsanız cildinizin solduğu, göz altlarınızın çöktüğünü fark ederseniz bu sağlıklı zayıflama değildir.

7. Uyku düzeninizi sağlayın

Az uyuyan veya stres altında olanlar genellikle kilo alır. Yetersiz uyku doygunluk sinyali gönderen leptin hormonu seviyesinde azalmaya sebep oluyor. Açlık hormonu seviyesini ise yükseltiyor. Ayrıca uykusuzluk kortizon hormon seviyesini yükseltip iştahı arttırıyor. Kısacası az uyumak veya uyku düzensizliği hormonal dengeyi alt üst ederek kişinin  iştah yönetimini sağlayamamasına sebep olur.

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