Sağlıklı Bir Hamilelik Süreci İçin Hangi Vitamin ve Mineraller Tüketilmelidir?

Sağlıklı anne, sağlıklı bebek demektir

Hamilelik dönemi, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı için çok önemli bir süreçtir. Bu dönemde vücut sadece anne adayı için değil bebek için de çalışmaya başlar. Anne adayının tükettiği her besin bebek için hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bu süreçte anne adayının doğru ve dengeli beslenmesi, alması gereken vitamin ve mineraller konusunda bilinçli olması gerekir. Özellikle de demir, kalsiyum, iyot, çinko, B12 vitamini, omega3 gibi vitamin ve mineraller bebeğin sağlıkla büyümesi ve gelişmesi için belirleyici bir rol üstlenir.

Kalsiyuma ihtiyaç artıyor

Bebeğin kemik gelişimi anne adayının kemik ve diş gelişimi için kalsiyum olmazsa olmaz bir maddedir. Ayrıca kan damarlarının kasılıp genişlemesine, sinirlerin birbirine sinyal göndermesine, kasların kasılmasına yardım eder. Dolayısıyla ihmal edilmemesi gerekir. Hamilelik döneminde bir kadının günlük olarak ihtiyaç duyduğu kalsiyum miktarı artar. Artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak içinse süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, fındık gibi kuruyemişler zengin bir kaynaktır.

Çinko ile erken doğum riskini azaltın

Büyüme, gelişme, üreme ve enzimlerin fonksiyonlarında önemli bir rol üstlenen çinko, aynı zamanda erken doğum riskini azaltmada etkili bir faktördür. Bu konuda yapılan araştırmalar, hamilelik döneminde ihtiyacından daha az çinko alan kadınların erken doğum ve düşük riskine daha yakın olduklarını göstermiştir. Et ve deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri ve yağlı tohumlar tüketilerek çinko ihtiyacı sağlanabilir.

Sağlıklı gelişimi tamamlamak için iyot tüketilmeli

Aynı şekilde bebeğin sağlıklı gelişimi için çok önemli olan iyot, erken ve ölü doğum riskini de azaltır. Düzenli alınmadığı takdirde mental gerilik ve doğumsal anomalilere neden olabilir. Örneğin; cücelik, sarılık, zeka geriliği, ölü doğumlar gibi. Vücuda iyot almak için balık ve deniz ürünlerinden yararlanabilir, tavuk, yumurta, süt ve kuru baklagiller tüketebilirsiniz.

Demire ihtiyaç iki katına çıkıyor

Demir kan yapımında görev alır ve hamilelik döneminde daha fazla ihtiyaç duyulur. Bu nedenle gebelik döneminden önce vücutta iyice depolanmalıdır. Çünkü kan üretiminin yanı sıra demir eksikliği vücudu hastalıklara karşı daha açık bırakır. Ayrıca eksik alınması halinde bebek düşük kiloda doğabilir. Bunu önlemek içinse et, kümes hayvanları, bakliyat, kuru meyveler, özellikle kuru üzüm tüketilebilir.

Doğumsal bozuklukları önlemek için; B12

Anemi, doğumsal anomaliler ve sinir sistemindeki bozuklukların önlenmesi adına B12 vitamini için mutlaka doktor kontrolünde takviye alınmalıdır. Ayrıca DNA sentezinde aksamalara yol açan B12 vitamini eksikliğini gidermek için; et, süt, yumurta ve birçok hayvansal kaynaklı gıdalar tüketilebilir.

Hem sizin hem bebeğiniz için; Omega 3

Bebeğin göz ve beyin gelişimi için hayati bir rol üstlenen omega 3, anne için de aynı derecede öneme sahiptir. Doğum sonrası oluşabilecek depresyon riskini azaltan omega 3 için balık ve ceviz tüketilebilir.