Saçak Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Saçak Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Ülkemizde yetişen pek çok mantar çeşitliğinin varlığı söz konusudur. Bu mantar çeşitlerinden biri de Saçak Mantarı olmaktadır.



Saçak Mantarı Nedir?



Saçak mantarı; Türkiye ikliminde yetişen bir mantar türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahip olduğu saçaklı yapısı bakımından kendisine bu isim verilmiştir. Ülkemizde çok fazla bilinen ve yaygın olarak tüketilen bir mantar türü olma niteliği taşımamaktadır.



Saçak Mantarı Nerede Yetişir?



Saçak Mantarı, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer almakta olan Kastamonu ilinin Tosya ilçesi sınırları içerisinde yer alan dağlarda yetişmektedir. Saçak mantarı yaz aylarının sonlarına doğru çıkan bir mantar türü olma özelliği taşımaktadır.



Saçak Mantarı Nerede Bulunur?



Saçak mantarı hakkında çok merak edilen konu başlıklarından biri hiç şüphesiz bu mantarın nerede bulunduğu olmaktadır. Bu konuyu merak eden çok fazla sayıda insan bulunuyor ve bu insanlar saçak mantarı nerede bulunur sorusunun yanıtını genellikle internetten araştırıyor.



Saçak mantarı, Türkiye'de çok fazla bilinen ve bu doğrultuda yaygın olarak tüketilen bir mantar türü değildir. Bu sebeple bu mantar türünü bulmak oldukça zor olabilmektedir. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan illerden biri olan Kastamonu iline bağlı olan Tosya ilçesi sınırları içerisinde bulunan dağlarda yetişen saçak mantarını Kastamonu ilinde kurulan pazarlarda taze olarak bulmak mümkün olmaktadır.



Saçak Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Karadeniz bölgesinde yetişen mantar türlerinden biri olan saçak mantarı ile alakalı insanlarda çok fazla merakın uyanmasına neden olan sorulardan biri de Saçak Mantarı zehirli mi sorusu olmaktadır. Daha çok Kastamonu'nun Tosya ilçesi iklim bölgesinde yetişen bir mantar türü olan Saçak mantarının tüketilmesi sebebiyle herhangi bir olumsuz yan etkisine rastlanması durumunun söz konusu olmadığı düşünülmektedir.



Saçak Mantarı Faydaları



Mantarlar genellikle insan sağlığına yönelik olan pek çok faydalarıyla bilinirler. Ancak Söz konusu Saçak mantarı olunca bu mantar türünün faydaları hakkında net bir bilginin varlığı söz konusu durumda değildir. Çünkü saçak mantarı Clavaria ve Ramaria mantar türlerine verilen genel bir isimdir. Bu sebeple bu mantarın yenilen türüne göre insan sağlığına olan faydaları değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde çok fazla faydası olan mantar türlerini bünyesinde barındırmaktadır.



Saçak Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Saçak Mantarı Yetiştiriciliği



Mantarlar klorofili bulunmayan, hem eşeyli hem de eşeysiz biçimde sporlar oluşturarak üreyen canlılar olarak varlık göstermektedir. Klorofil içermediklerinden bağımsız olarak organik madde oluşturma yeteneğinde olmayıp diğer canlılardan ve ölü artıklardan besinlerini alarak yetişirler. Mantarların yetişebilmesi için belirli bir rutubet, sıcaklık, ışık ve toprak-odun asitliğine ihtiyaç duyarlar.



Bu şartların bir araya gelmesiyle birlikte mantar oluşumu gerçekleşmekte olup yaşam süreleri oldukça kısadır. Ancak özel olarak Saçak mantarı nasıl yetiştirilir ve saçak mantarı yetiştiriciliği yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple bu soru başlıkları yanıtsız kalmaktadır.



Saçak Mantarı Özellikleri



Saçak Mantarı: (Clavaria ve Ramaria) mantar türlerine verilen genel bir addır. Bu mantar türü, Dede sakalı mantarının özelliklerine sahiptir. Saçağa benzeyen uzun geçişli filizli bir görünümüne sahiptir. Yaz aylarının sonralarına doğru yetişen bir mantardır.



Çoğunlukla Tosya ilçesindeki dağlık bölgelerde yetişmektedir. Tek tek yahut dağınık gruplar halinde görülebilen bir mantar çeşididir. Yenilerek tüketimi söz konusu olan mantarlar arasında yerini almaktadır. Bu çeşidinin genç halde yenilebilen pek çok türü bulunur. Bu türler arasında ise;



- Kadın parmağı mantarı,

- Tellice mantarı,

- Halı saçağı mantarı,

- Civciv ayağı mantarı,

- Keditırnağı mantarı yer almaktadır.