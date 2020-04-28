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GeriEtkinlik Rehberi Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne Başvurular 26 Haziran’a Uzatıldı
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Etkinlik Rehberi

Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne Başvurular 26 Haziran’a Uzatıldı

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Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne Başvurular 26 Haziran’a Uzatıldı
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"Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle, “Yarınlar Seninle Yaşayacak” sloganıyla düzenlenen Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün son başvuru tarihi uzatıldı. Adaylar, yarışma için projelerini 26 Haziran’a kadar iletebilecek. "

“Çevre ve İnsan” temasını benimseyen yarışmaya başvuracak projeler, Sıfır Atık yaklaşımı ve sürdürülebilirlik prensibiyle, su ve doğal kaynak kullanımı, karbon ve enerji yönetimi, atık yönetimi, biyo-çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve gezegen sağlığı konu başlıkları altında değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda seçilecek birinci projeye 100 bin TL ödül verilecek.

Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuru için tüm kriterler ve diğer tüm ayrıntılar için Sabri Ülker web sitesini ziyaret edilebilir.

Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne Başvurular 26 Haziran’a Uzatıldı

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