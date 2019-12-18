Rüyada zeytin görmek ne anlama gelir? Rüyada zeytin toplamak ve yemek tabiri

Rüyasında zeytin gören kişiler, maddi anlamda darlık çekiyorsa, bundan kurtulur. Bu rüya barışı, aşkı ve mutluluğu da temsil etmektedir. Zeytin görülen bir rüyanın yorumlanması için, görülen zeytinin türü önemlidir. Yeşil ve siyah zeytin farklı anlamlara gelir. Aynı zamanda zeytinin görüldüğü mekan da rüya tabirinde önemlidir.



Rüyada Zeytin Görmek



Bir kimse rüyasında zeytin görmüş ise, bu rüya onun gelecekte elde edeceği nimetleri ifade eder. Bu kimse alın teri sayesinde büyük nimetler kazanır. Ömrü boyunca darlık ve yokluk görmez. O güne kadar maddi anlamda sıkıntılar yaşamışsa, bunlar son bulur. Rüyada görülen zeytin, kişinin maddi anlamda yaşadığı imtihanın son bulduğu anlamındadır. Bu kimse imtihanını başarıyla tamamlamıştır. Karşılığında bol rızk ve bereket elde edecektir.



Rüyada Zeytin Yemek



Rüyada zeytin yemek, genellikle kısmet ile tamir edilir. Rüyasında zeytin yiyen kimse büyük kısmete ulaşır. Yeni bir ev almak, mal ve mülk sahibi olmak şeklinde tabir edilir. Rüyasında zeytin yediğini gören kimseler, yaşamlarında yeni bir döneme başlar. Başlayan yeni dönem, o güne kadar olmadığı şekilde bolluğu içerir. Bu kişiler aileleriyle birlikte zengin ve refah dolu bir yaşama sahip olurlar.



Rüyada yenilen zeytin bazen de manevi anlamları taşır. Bu rüya, küskünlerin barışması şeklinde yorumlanabilir. Özellikle yakın akrabalarla yaşanan küslük biter. Rüyada zeytin yemek, düşmanlarla sulh etmek anlamına da gelmektedir.



Rüyada Yeşil Siyah Zeytin Anlamı



Rüyada görülen zeytinin rengi, anlamı yönünden önemlidir. Rüyada siyah zeytin görmek, olgunluğu temsil eder. Kişinin manevi olarak olgunluk döneminin başlayacağı anlaşılabilir. Bu rüya kişinin ilim öğreneceğine, hidayete kavuşacağına delalettir.



Rüyada yeşil zeytin görmek ise, aşka yorulur. Bunun yanı sıra zenginlik ve servet anlamını taşır. Rüyanın sahibi yalnızsa, aradığı aşka kavuşur. Bekar ise evlenir. Bu rüya evli olanlar için aile içerisinde saadet anlamına gelmektedir. Evlat sahibi olmak, hastalıklardan kurtulmak, borçları ödemek şeklinde tabir edilmektedir.



Rüyada Zeytin Ağacı Görmek



Zeytin ağacı, en eski dönemlerden bu yana kutsal kabul edilmiştir. Rüyada zeytin ağacı görmek de manevi anlamlar ile açıklanmaktadır. Bir kimse ferah ve aydınlık bir ortamda zeytin ağacı görmüşse, bu manevi kurtuluşa işarettir. Kişinin günahlarının affedilmesi şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı gören kişiler, o güne kadar sürdükleri yanlışlardan dönerler. Rüya kötü alışkanlıkları terk etmeye işaret eder. Bedenin sağlık bulmasına, güçlenmeye işaret bir rüyadır.



Bir kimse rüyasında zeytin ağacını kestiğini görürse bu, genellikle hayırla yorumlanmaz. Bu rüya kişinin düştüğü yanlışları temsil eder. Ve rüya sahibinin yanlışlarından dönmesi için yapılan bir uyarıdır.



Rüyada Zeytin Toplamak



Rüyada bir zeytin ağacından zeytin toplamak, ferahlığa delalet eder. Bir kimse güneşli bir ortamda, yeşillikler içinde zeytin topluyorsa bu, büyük bir rızk demektir. Aynı zamanda yeşil renk, kişinin muratlarını temsil eder. Bu rüyayı gören kişiler, gönüllerinden geçen muratlarına kavuşur. Her diledikleri gerçek olur.



Rüyada Zeytin İkram Etmek



Bir kişi, rüyasında başkalarına zeytin ikram ediyorsa bu, yapılacak yardımlara işarettir. Bazen bu rüya, başkalarının kişiden beklentilerini temsil eder. Rüyada zeytin ikram edilen kişiler tanıdık ise, bu kimselerin yardıma ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Kişi başkalarına yardım edecek maddi ve manevi zenginliğe sahip olacaktır. Çevresinde sevilen, sayılan, dürüst biri olarak bilinir.